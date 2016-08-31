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千年幸運符 戴動時尚正能量

2016-08-31

〔記者王瀅娟／台北報導〕德國純銀飾品品牌Thomas Sabo秋冬新品回溯流傳千年的古文明，將強大的護身法寶與幸運之物轉變為隨身佩戴的時尚飾品，戴出宇宙時尚正能量。

這些護身法寶包括印度的吉祥動物大象、佛寺中賜人平安的鐘聲、西亞與北非流傳可洞悉並阻擋邪惡的法蒂瑪之手、可除邪或帶來幸運的埃及荷魯斯之眼、象徵埃及皇室王權的聖甲蟲、象徵生命之符的埃及安卡十字架等，Thomas Sabo在其上精雕細琢古老藝術圖騰，鑲嵌色彩繽紛的水晶寶石，展現華麗的姿態﹔或者以簡約的幾何線條呈現，讓喜愛簡單或繁複的顧客皆有選擇。

此外，Thomas Sabo秋冬首推鑲嵌真鑽的飾品，代理商果緹有限公司總經理陳貞夙表示，送禮送真鑽代表的意義更為不同，Thomas Sabo將真鑽鑲嵌在細緻的三角形線條或鍊子上，閃耀效果極佳，單戴清麗，也可混搭佩戴展現華麗層次，單價又合理，因此相當看好。

圖片提供：Thomas Sabo

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  • Thomas Sabo荷魯斯之眼金色手鍊，6,180元。

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  • Thomas Sabo迷你三角真鑽戒指，9,480元。

    Thomas Sabo迷你三角真鑽戒指，9,480元。

  • Thomas Sabo聖甲蟲戒指，6,680元。

    Thomas Sabo聖甲蟲戒指，6,680元。

  • Thomas Sabo幸福終生純銀鍊墜，23,900元。

    Thomas Sabo幸福終生純銀鍊墜，23,900元。

  • Thomas Sabo法蒂瑪之手玫瑰金色鍊墜，11,500元。

    Thomas Sabo法蒂瑪之手玫瑰金色鍊墜，11,500元。

  • Thomas Sabo太平有象玫瑰金色鍊墜， 47,900元。

    Thomas Sabo太平有象玫瑰金色鍊墜， 47,900元。

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