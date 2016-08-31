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週年慶+錶展 101獵刷手

2016-08-31

〔記者凃盈如／台北報導〕台北101自9月8日起至10月10日，舉辦13週年慶檔期，配合9月1日至10月9日舉行的101珠寶腕錶大賞，將帶來全球限量巡迴的高級珠寶系列，以及日內瓦國際高級鐘錶展SIHH獨家新款，除了吸引國內藏家甚至國外買家前來購買之外，首波檔期將於9月8日至18日舉行，以聯名卡購買國際精品滿10,000元送1,000元現金抵用券，現金回饋就達10%， 另搭配全館刷卡禮、會員現金來店禮、跨品牌消費禮等等，回饋率最高可高達20.2%，而珠寶腕錶單筆每滿30,000元贈1,500現金抵用券。

台北101商場行銷部總監李亞屏表示，台北101珠寶腕錶大賞進入第4年，從一開始僅10個品牌參展，今年已躍升到16個品牌加入，有別於往年單純設展，今年發想了「美好時光」為展場主題，將有書房、客廳、起居室等空間規劃，除了展出多款全台僅一件的作品，更與誠品書店合作，匯聚珠寶鐘錶設計主題書、爵士古典黑膠銘盤，打造質感獨具的「藏家書房」，更於4樓中環開設「風尚×攝影藝術書店」，以快閃店的方式呈現，將1920年代歐洲藝術沙龍概念融入，展示傳奇超模黑珍珠（Naomi Campbell）圖文自傳書，以及超過15個國際時尚的品牌書、全球限量藝術書等。 此外，台北101也宣布9月底將有卡地亞於購物中心1樓開設專賣店，加上原本2、3樓空間，將成為共250坪大的全台最大卡地亞專賣店。

圖片提供：台北101

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