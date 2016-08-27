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麻豆國中連結南科 住家環境單純

2016-08-27

記者林耀文／專題報導、攝影

台南市麻豆國中生活圈的發展，坐擁優質學區、綠地環境與成熟商圈，加上鄰近南科園區地段優勢，刺激區域房市蓬勃成長，成為高檔透天豪墅產品推案重點區。

台南科學園區設立後，麻豆國中生活圈也因迅速連通南科的地利之便，陸續吸引南科工程師客戶前來定居，逐漸改變當地的生活型態，商業行為增加，商圈發展規模逐漸擴大，逐漸朝都市繁榮成長，讓該生活圈的地價與房價行情穩定上揚。

快速路網便利交通 吸引換屋客進場

該生活圈除了緊鄰中山高速公路麻豆交流道，交通條件頗具優勢，同時政府為發展南科園區，除了在南科建設完成50米與60米路寬的交通幹道，麻豆與善化交界處的麻善大橋，可迅速於5分鐘車程通往南科。目前該生活圈的公共設施趨於完善，包括麻豆國小、培文國小、麻豆國中、黎明中學等學校與公園甚至戲院，讓居住機能更提昇。

居住環境單純寧靜 多金客愛豪墅

寶來開發董事長吳志煌說，由於生活圈擁有充裕的綠地休閒賞景環境與便利消費機能，市區也有許多軍公教與自營商客層，對定居該區情有獨鍾，大戶豪宅產品吸引自營商與多金置產型客戶居多，購屋客戶素質整齊，也利於日後社區管理品質維持高檔水準。同時生活圈內與周圍闢建不少寬闊綠地空間，例如河濱公園與台糖總爺糖廠，周圍住家環境單純寧靜，成為多金換屋客置產優選區。

該區指標型建案，寶來開發「侯爵6」透天別墅案，僅規劃15戶，地坪40~58坪，建坪104~145坪，樓層高度5樓，為稀有大地坪廣體別墅設計，前院可停2-3輛車，總價1680萬元起，規劃快速鐵捲門，室內地坪大量採用高檔石材，基地位居麻豆國中商圈核心地帶優勢。

專家意見

寶來開發董事長 吳志煌

由於台南科學園區的開發建設，刺激鄰近的麻豆國中生活圈房市迅速成長，包括南科主管與工程師客戶，紛紛前來緊鄰南科園區的麻豆一帶購屋置產，加上商圈發展成熟且地價穩定上揚，連帶拉高房價帶，台南地區的中小企業主、傳統產業、電子設備業等自營商客層，也對坐擁地利之便的麻豆國中生活圈透天豪墅接受度頗高。

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  • 寶來開發在麻豆國中旁，新推出「侯爵6」透天豪墅案，外觀形塑新古典風格，展現建築不凡氣質。（記者林耀文攝）

    寶來開發在麻豆國中旁，新推出「侯爵6」透天豪墅案，外觀形塑新古典風格，展現建築不凡氣質。（記者林耀文攝）

  • 中山高麻豆交流道，可迅速串連南科園區，刺激麻豆的高檔透天別墅市場成長，南科設備廠商、自營商與電子業新貴客層，持續選擇麻豆國中生活圈置產。（記者林耀文攝）

    中山高麻豆交流道，可迅速串連南科園區，刺激麻豆的高檔透天別墅市場成長，南科設備廠商、自營商與電子業新貴客層，持續選擇麻豆國中生活圈置產。（記者林耀文攝）

  • 麻豆國中生活圈的公設完善，包括培文國小、麻豆國中與黎明高中優質學區，同時交通系統發達，吸引購屋買氣匯聚。（記者林耀文攝）

    麻豆國中生活圈的公設完善，包括培文國小、麻豆國中與黎明高中優質學區，同時交通系統發達，吸引購屋買氣匯聚。（記者林耀文攝）

  • 台南市麻豆國中生活圈，坐擁優質學區、綠地環境、成熟商圈，加上便利交通路網，刺激透天豪墅市場崛起。（記者林耀文攝）

    台南市麻豆國中生活圈，坐擁優質學區、綠地環境、成熟商圈，加上便利交通路網，刺激透天豪墅市場崛起。（記者林耀文攝）

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