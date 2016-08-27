麻豆國中連結南科 住家環境單純
記者林耀文／專題報導、攝影
台南市麻豆國中生活圈的發展，坐擁優質學區、綠地環境與成熟商圈，加上鄰近南科園區地段優勢，刺激區域房市蓬勃成長，成為高檔透天豪墅產品推案重點區。
台南科學園區設立後，麻豆國中生活圈也因迅速連通南科的地利之便，陸續吸引南科工程師客戶前來定居，逐漸改變當地的生活型態，商業行為增加，商圈發展規模逐漸擴大，逐漸朝都市繁榮成長，讓該生活圈的地價與房價行情穩定上揚。
快速路網便利交通 吸引換屋客進場
該生活圈除了緊鄰中山高速公路麻豆交流道，交通條件頗具優勢，同時政府為發展南科園區，除了在南科建設完成50米與60米路寬的交通幹道，麻豆與善化交界處的麻善大橋，可迅速於5分鐘車程通往南科。目前該生活圈的公共設施趨於完善，包括麻豆國小、培文國小、麻豆國中、黎明中學等學校與公園甚至戲院，讓居住機能更提昇。
居住環境單純寧靜 多金客愛豪墅
寶來開發董事長吳志煌說，由於生活圈擁有充裕的綠地休閒賞景環境與便利消費機能，市區也有許多軍公教與自營商客層，對定居該區情有獨鍾，大戶豪宅產品吸引自營商與多金置產型客戶居多，購屋客戶素質整齊，也利於日後社區管理品質維持高檔水準。同時生活圈內與周圍闢建不少寬闊綠地空間，例如河濱公園與台糖總爺糖廠，周圍住家環境單純寧靜，成為多金換屋客置產優選區。
該區指標型建案，寶來開發「侯爵6」透天別墅案，僅規劃15戶，地坪40~58坪，建坪104~145坪，樓層高度5樓，為稀有大地坪廣體別墅設計，前院可停2-3輛車，總價1680萬元起，規劃快速鐵捲門，室內地坪大量採用高檔石材，基地位居麻豆國中商圈核心地帶優勢。
專家意見
寶來開發董事長 吳志煌
由於台南科學園區的開發建設，刺激鄰近的麻豆國中生活圈房市迅速成長，包括南科主管與工程師客戶，紛紛前來緊鄰南科園區的麻豆一帶購屋置產，加上商圈發展成熟且地價穩定上揚，連帶拉高房價帶，台南地區的中小企業主、傳統產業、電子設備業等自營商客層，也對坐擁地利之便的麻豆國中生活圈透天豪墅接受度頗高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 九三軍人節 官兵軍裝消費有好康
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台
- 高山峰半年練成狠腳色
- 中風前有恙拒住院 郵務士索賠敗訴
- 兒子脫臉 龍千玉感謝大家集氣
- 高市大樓垃圾費聯合漲 議員批違法
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶
- 嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- 自由廣場》不要怕國語
- 經濟勞動部長邀談七休一 企業提3彈性配套
- 課審會學生代表 自辦研習課程拚增能成長
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 下週汽油價格估不調整
- 亞泥要在關西復礦炸山 環團憂毀掉台三線
- 《一路順風》進軍多倫多影展
- 9月「阿迷趴」 5幻象衝場
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 經典賽賽程出爐 明年3月道奇球場爭世界一
- 維珍老闆布蘭森騎單車出意外 鼻青臉腫
- 《焦點評論》環保意識
- 奧運棄賽狹路相逢 莊佳容搶10 氣走謝淑薇
- 生活可樂罐 收服愛抱怨的男友
- 新市政中心規劃 將做學者、公民問卷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Guansi residents protest mining
- 毒蟲填單求救 銀行員智逮藥頭
- 酷兒影展「熊」精彩 柏林得獎影片登「台」
- 資安管理 學者籲設技術專責機關
- 伸港濱二路改善 土地公廟可保
- 失活可樂罐 波斯隨想
- 修女癱坐路旁 成義國強震代表照
- 傳奇教頭 陳保泉猝死
- 漁船遭撞失蹤64H 船長陳屍活水艙
- 朋友報金喜 陳葦綾反應爆笑
- 身障機構秋節禮盒 縣、市府行銷
標題：麻豆國中連結南科 住家環境單純
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email