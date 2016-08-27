首購買氣升 聚焦高質感建案

2016-08-27

記者林耀文／專題報導、攝影

台南房市買氣，第三季已有逐漸回籠趨勢。推案業者咸認，下半年台南市各主要推案熱區，購屋消費者紛紛提高關注度，加上首購產品持續提高質感，坐擁綠地環境或快速路網便利交通條件，高質感且合理價位的首購宅，可望呈去化加溫趨勢。

台南市不動產代銷公會理事長陳瑞玲指出，全球經濟復甦腳步緩慢，而國內央行維持利率凍漲，顯示超低利環境仍持續，而房地合一稅改已於今年元旦開始實施，混沌不明的市況逐漸趨於明朗，下半年房市交易量可望回穩，房市回歸正常軌道。

政策定案穩買氣 自住置產有利時機

台南房市價格相對低檔，加稅議題影響緩和，而台南市的七月移轉棟數為1489棟，月增0.74%，各行政區移轉棟數上，以永康區、北區、安南區為多。有意購屋的消費者，應把握下半年，其中台南房市以永康區、安南區、西港區等區的平價首購宅，透過快速路網可迅速連結東區生活機能好，且房價相對實惠，可選購的房型多元。

最新市調資料顯示，目前台南房市各主要推案熱門區，包括東區、永康區、安平區、安南區與南區等，陸續出現消費者看屋回籠的情形，尤其台南市東區生活圈的商家開設密集，且區域內設有不少大型公園綠地，加上大同路的台一線省道交通幹道通過，連結中華東路與東門路，可在10分鐘車程內，通抵中山高仁德交流道，對外交通順暢便利。

商圈整合利轉型 商機湧現房市起飛

豪棋建設副總經理謝銘源則說，台南市東區中心生活圈內，設有德安百貨公司、南紡購物中心，成為區域消費購物重要據點，大量的逛街消費人潮，帶動商圈蓬勃發展，由於生活圈擁有大片綠地環境，成為客戶看屋鎖定重點區域。

東區復興學區生活圈，該區也因復興國小與復興國中等優質學區設立，該生活圈經由裕義路與裕信路，可迅速在3分鐘車程內，通達中山高仁德交流道，約在15分鐘車程，即可到達台南科學園區，加上生活圈內規劃多座大型公園綠地，住戶多為高收入家庭且素質整齊，這種地段環境特色，相當受南科主管與工程師客層青睞，紛紛前來東區虎尾寮周圍尋購高質感大樓產品。

重大建設結合交通 首購客買盤增溫

泰嘉開發總經理呂金發認為，永康大橋新開發區擁有充裕的綠地休閒賞景環境與便利消費機能，由於區內劃定大片綠地公園，加上鄰近成大廣達26萬坪校園，為台南市密度最高、面積最廣的公園聚落。永康大橋連結東區成大生活圈，加上市府推動廣達5萬坪的中央公園計畫與砲校遷建開發計劃，儼然成為台南新都心的發展態勢。由於該區擁有充裕居住生活機能，加上連通南科僅約20分鐘車程，因此有不少南科電子業工程師與首購客陸續前來購屋。

養生賞景居家樂活 環境優質吸首購客

上揚國際台南分公司副總經理杜昀容也說，目前政府積極推動安平歷史風景觀光區與自由貿易港區建設計畫，永華路沿線景觀也改觀成功，整合連結安平遊艇碼頭的港區重大建設計畫發展，刺激安平商港周圍區域地價持續上揚，因坐擁市政府、市議會與大片公園綠地，對外交通便利，吸引許多消費、觀光與洽公人潮，造成餐飲業、休閒娛樂設施蓬勃發展，充裕的生活機能，吸引不少高收入人口持續進駐，成為台南市區重點發展區。

市政中心所在地的棋盤式道路系統規劃完整，連結新光三越台南新天地百貨商圈、安平商圈等，並且在漁光橋開通後，連結安平港灣與沙灘遊憩景點、濱海公路等，讓該生活圈的交通更順暢便利，同時該區年底即將推出一字頭的首購大樓高質感住宅，成為不少年輕首購客鎖定目標，也是支撐區域房市蓬勃成長的重要後盾。