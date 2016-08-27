建商跨足飯店餐飲 異業結盟 形象加分

2016-08-27

記者林耀文／專題報導、攝影

近來高雄大型建設集團為因應景氣波動，紛紛轉投資飯店旅館或跨足經營餐飲業，利用長期性資產穩定現金流，讓更多消費者對企業形象提高認同度，以優質服務內容，拓展口碑行銷商機，也利於創造日後購屋契機。

建商跨足旅館業 結合優質餐飲創造商機

京城建設於101年6月19日向高雄市政府財政局標購高雄市地上權標購案，位於高雄市鼓山區明華路、篤敬路口，面積共603坪土地，歷經四年的時間規劃興建，預計於今年底試營運，將命名為「H2O水京棧酒店」。該飯店夜間燈光計畫，最近在北高雄造成話題，其燈光設計配合水主題的酒店外觀，流暢的燈光變化，把北高雄的夜空點綴得相當美麗。

京城X牛排教父 進駐新飯店

京城建設總經理陳添進指出，「H2O水京棧」是地上20層、地下4層、總樓地板面積5791坪的酒店，擁有157間房的優質飯店，規劃主要設施涵蓋門廳、牛排館宴會廳、港式飲茶商務中心及健身房西餐廳RF Lounge Bar、無邊際泳池等。

看好高雄民眾高級餐飲消費市場，H2O水京棧酒店特別與牛排教父鄧有癸師傅合作，目前牛排餐廳名稱尚未定案，不過一定少不了經典的老饕牛排、美國頂級老饕牛排、美國肋眼、澳洲和牛等等饕客必點牛排。

陳添進認為，結合飯店優質服務，以服務行銷手法，除了展現產品良好規劃品質之外，也向消費者訴求購屋後，可獲得業者提供的完善交屋服務，包括專屬交屋手冊、VIP服務卡、售後專責人員服務機制等，讓消費者對建商的售後服務更信任。

咖啡餐飲吸客利器 優質形象繁榮地方

在北高雄岡山地區推案常勝軍的雄崗建設，開設的EAGLE藝來藝去餐飲事業品牌，是雄崗建設關係企業，結合義法餐廳、咖啡館、烘培坊、藝術中心4個品牌，繼去年位於北高雄農16凹子底森林公園對面南屏路的EAGLE義法餐廳開幕後，八月初又同時成立岡山竹圍店及都會公園店，可望再度創造岡山與楠梓地區休閒時尚新指標。

高雄市長陳菊特別蒞臨該咖啡館剪綵典禮時說，雄崗建設董事長林清吉熱心公益，長期贊助壽天國小棒球隊，能獲軟式得少棒世界冠軍難能可貴，繼義來藝去咖啡館南屏店經營成功，又來楠梓與岡山開設2家新館，成功企業家回饋社會，值得鼓勵支持。

建商打造優質服務 讓消費者安心

華友聯開發建設董事長陸炤廷表示，以市地重劃起家的華友聯集團旗下休憩事業部，秉持集團「專業專精、至臻完美、永續經營、回饋社會」的文化精神，轉化為柔性休憩境界的觀光事業，在屏東近墾丁的海岸旁經營「H會館」，以精緻服務為目標。

「H會館」位於屏東縣獅子鄉，屹立於屏鵝公路旁，倚山面海而建，坐擁9.9公頃廣大腹地，背倚山林綠意之中，前方飽覽湛藍海天一色優質景觀，會館外觀獨特飛碟造型，為恒春半島最高、視野開闊的高級景觀渡假會館。得天獨厚的地理優勢，H會館精心打造126間各式舒適客房，每間客房均有面海觀景落地窗。渡假空間則規劃無邊際泳池，及體驗感官衝擊的視聽娛樂區域，也設有戶外花園停車場、婚禮大草原、階梯花園休憩區等，提供多元休閒設施。

旅館樂園大學城 高級別墅區生活一概俱全

義聯集團在高市觀音山義守大學城內，陸續開發高檔觀光飯店、遊樂區、百貨賣場等設施，同時旗下泛喬建設，也在義守大學城內，陸續興建上百戶高級透天別墅產品，以媲美國外莊園別墅的居住氛圍，結合大學城設施、飯店餐飲服務與百貨賣場便利消費，吸引多金豪客持續進駐，高消費人口增多，也帶動該大學城商圈繁榮發展。