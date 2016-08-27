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GIGA巨蛋核心城 享9大休閒機能

2016-08-27

記者朱語蕎／專題報導、攝影

高雄捷運巨蛋站旁新成屋「GIGA巨蛋核心城」，鄰近巨蛋商圈、裕誠路商圈及瑞豐夜市，步行至凹子底公園僅7分鐘，生活機能成熟，產品規劃40~71坪，每坪開價29~31萬元，全新完工。

城揚建設推出的「GIGA巨蛋核心城」，基地位鼓山區文信路，具有龍華國小及明華國中明星學區，鄰近捷運紅線巨蛋站，紅線可通往高鐵、新光百貨，通勤相當便利，現場專案經理陳威仲表示，基地鄰近巨蛋、裕誠路商圈，到大樂、新光三越也很近，步行即可到凹子底公園，車程5分鐘可到美術館、原生植物園，享有各項機能。

「GIGA巨蛋核心城」規劃A、B、D、E棟地上15層、地下4層建物，1樓大廳挑高7.45米，規劃交誼廳、閱覽室、大型宴會廳，包含料理區、視聽室及KTV，頂樓有空中花園、烤肉區、曬被區及座椅區，建材配有中華頂級氣密窗、防火防暴門搭配CISA鎖、冠軍牌磁磚，車道從昌盛路進出，人車分離。

專家意見

「GIGA巨蛋核心城」專案經理 陳威仲

此案位處精華商圈，到百貨商場、綠地公園和上交流道都相當便利，享有9大休閒景點，還有明星學區，社區公設規劃豐富，分棟管理相對單純，均質3~4房適合換屋族或小家庭。

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  • 主臥空間寬敞，後方可規劃更衣空間。

    主臥空間寬敞，後方可規劃更衣空間。

  • 實品屋規劃A1戶71.87坪，4房格局，室內樓高3.1米，客廳明亮大器。

    實品屋規劃A1戶71.87坪，4房格局，室內樓高3.1米，客廳明亮大器。

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標題：GIGA巨蛋核心城 享9大休閒機能


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