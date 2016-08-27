雙北福地宅價差顯著 平價也有好屋

2016-08-27

記者馮牧群／專題報導、攝影

農曆七月初一過後，習俗稱的鬼門已開，傳統普遍認為鬼月諸事不宜，更別說要購屋入厝，然而，隨著時代進步、觀念開明，鬼月對於房市的負面影響將逐漸縮小，購屋族出手與否，主要還是看有沒有喜愛的物件、價格是否合理，即便是殯儀館、福地週圍的住宅，仍有影響不大的平價路段值得買方參考。

觀察今年1~5月實價登錄資料，台北市第一殯儀館周邊住宅均價為每坪59.5萬元，低於區域均價20.2%；第二殯儀館周邊住宅均價為每坪54萬元，低於區域行情近4成，至於新北市殯儀館旁住宅均價每坪31.4萬元，低於區域行情24.1%，價差可觀，確實值得較沒有顧忌的購屋族前往尋屋。

精華區內價差大 平價住宅區出列

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，2015年以來房價開始盤整，精華區也受到波及，而在交易型態轉為剛性需求後，購屋族特別講究房屋細節與環境優劣，福地宅價格再受打擊，第二殯儀館周邊住宅與區域行情相差達35.5%，第一殯儀館周邊則受到豪宅價格拉抬，與區域均價價差僅2成。

殯儀館附近的地段仍有不錯的住宅區，例如一殯附近的農安街、龍江路或是錦州街，距離殯儀館遠一些，買方也較能接受；二殯附近的樂業街、安居街，距離捷運站不遠，也與殯葬業聚集的路段有段距離；另外像是臥龍街的福地宅，低於區域行情20%左右，近公車站、捷運站，交通便利，在大安區內相對低價，民眾有更親民的成家選擇。

鬼月後簽約過戶 「預告登記」防生變

中信房屋行銷企劃部副理江龍名建議，在鬼月遇到喜愛的物件，如果有所忌諱，可把過戶的時間拉長到鬼月之外；但若連簽約都忌諱，可與賣方談好價格後先下訂，等到鬼月過後再簽約，並完成「預告登記」以避免生變。

寸土寸金的城市可能因為早期都市計劃未盡完備或發展快速，導致有「陰宅與陽宅爭地」的情況，如北市文山、大安、信義等區的部分路段高樓層產品都看得到「福地夜總會」。文山區的福興路還有部分舊公寓與墓地為鄰的特殊狀況，當地住戶早以習慣這樣的相處模式，老一輩的住戶甚至以另一種不同思考的方向解讀：多了一些「好兄弟」看守房子，對於宵小把關倒是一種幫助。

心理影響漸小 買房可當議價籌碼

江龍名分析，墳墓的存在與接受度因人而異，在買與不買之間似乎已經沒有太大影響，有忌諱的人完全不予考慮購買，能接受的買方有部份則會以此作為議價籌碼及條件，正常物件和看得到夜總會的產品，福地因素牽動下的房價約有5%~10%落差，不過，成交與否仍端看屋主賣不賣帳。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，除了心理層面影響，清明掃墓帶來的人潮，燒紙錢等祭祖事宜，可能造成環境髒亂，若遇到出殯，還可能有噪音污染問題。但也因為福地宅的特殊條件，價格低於區域行情許多，若在維護得當，在沒有風水、宗教等因素考量下，有些不忌諱的購屋族仍會將其納入考量。

外國沒忌諱 日比鄰而居 香港助財運

若是購買預售屋，郎美囡提醒，接待中心跟建築基地不一定在同一處，有些甚至會用大型看板將嫌惡設施遮起來，所以建議消費者一定要詢問確切基地位置，並且現場勘查，以避免交易糾紛。

面對福地議題，其他國家的狀況與台灣大不同，例如澳門的墓園及殯儀館都建在市中心、香港曾有賭場富豪指定購買看得到墳墓的豪宅，認為可助長財運、加拿大溫哥華不介意墳墓旁住宅，房價跟離墓地距離沒有明顯關係，入住率同樣很高。在相信萬物皆神的日本，民宅與墓地比鄰而居是很普通的事，而澳洲雪梨的殯儀館就設置在商業鬧區，所謂忌諱看來僅是各國風俗民情不同而已。