開學季！ 聰明佈置家中兒童房
記者馮牧群／專題報導、照片／業者提供
開學季到，學生族群不妨趁此時重新佈置房間、調整收納空間，啟動開學模式，有小孩的家庭，也可透過收納讓空間更整齊，享受親子共處、展現自我喜好的全方位空間，以下針對不同年齡層，建議兒童及書房的佈置重點。
學齡前幼童房-玩具不再落滿地 兒童房收納重調整性
有小孩的家庭大多有個幼兒專屬遊戲區，多數父母起初會勤勞收拾玩具，但日復一日，整理速度永遠比不上弄亂的腳步。特力屋建議，兒童房收納須配合孩子的成長速度，因此選擇的收納家具、層架以可拆卸、好搬動尤佳，一來因應孩子的高度調整位置，二來可省下重新添購家具的費用。
收納盒的大小與形式依據玩具種類搭配再放進層架，層架的上層作為展示空間，擺上可愛玩具、中層放置書籍，並依據學齡前兒童的身高自由調整層板高度，最底層可放置收納好的各類玩具，特力屋就有多種以圖案、顏色分類的收納盒，除了幫助父母快速分類，也引導孩子自己學習收拾玩具。
IKEA有不同顏色、大小的儲物籃，透視網狀格讓小朋友一眼就看到自己想找的東西，不同色彩也讓小朋友學習邏輯思考，將不同物品加以分類收納，一邊收拾物品、一邊玩樂學習。此外也有許多文件收納系列，提供需要大量蒐集文件資料的中高年級學生，妥善擺放不同科目類別的文件書籍，清楚找到需要的資料增加學習效率。
學生書房-大小層架自由變 滿足不同空間需求
即使住在都會小宅，仍需要個人書房小空間；隨著孩子成長進入升學環境，特力屋提供極具創意，可自由變化、兼具收納與書桌雙功能的空間規劃。鍍鉻層架是耐用又堅固的收納傢俱，特力屋有多樣化的鍍鉻層架單品，消費者可自由組合，創造兼具收納功能的書桌牆，只要運用PRO特選頂天立地延伸管、鍍鉻波浪架鐵網、鍍鉻波浪拖拉網及木層板即可組合完成，再放上分類用的小型整理箱，不用買占空間的書桌，也能有專屬的閱讀天地。
IKEA建議，挑選能彈性使用的家具，例如書桌、延伸床，可隨小孩身高成長調整高度，拉長使用壽命。在收納部分，選擇可自由增加櫃體的系統櫃，IKEA有專為小孩設計的收納系統，圓弧的櫃角可避免孩子碰撞受傷、不夾手的抽屜能讓孩子學習自行收納個人衣物。
書桌位置要放對 風水上有利學習
風水專家李咸陽提醒，獨立書房的書桌位置不要正對房間入口，座位若背對入口，要避免與房門共牆，因此書桌最好在入口的斜對角、面對牆，其次要避免壓樑狀況，連冷氣也不宜在書桌上方。風水學有「左青龍、右白虎」之說，書桌左側可放置書架，右側可放置文具、書包等用品；房內擺放開運竹也對小朋友的學習狀況有利。
採光為另一重點，李咸陽表示，不少家長為了採光充足，把書桌放在窗戶旁邊，但低樓層及棟距太小的住家不適合做此安排，否則外面聲響反而會影響小朋友學習情緒。另外若窗戶朝向西邊，太陽西下與學童成長有違背之意，所以要遠離西曬，或用厚的窗簾加以遮蔽。
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