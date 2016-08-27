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興傳 新竹市區指標新案 公設豐富

2016-08-27

記者葉思含／專題報導、攝影

新竹預售案「興傳」位北大路、大同路、北門街角地，基地面積達1269坪，是新竹市中心罕見千坪大基地，立地條件優，規劃31~60坪，每戶總價1200~2600萬元。

興築建設於新竹市府特區推出預售案「興傳」，現場專案經理翁加誠表示，該案位新竹商圈最成熟的早期開發區，土地整合達11年，地段相當精華，走路5分鐘達新竹市政府、6分鐘至演藝廳、7分鐘至東門圓環百貨生活圈、8分鐘至護城河親水公園，生活機能相當便利。

「興傳」總銷55億元，是新竹指標推案，基地面積達1269坪，規劃3棟地上27樓、地下5樓建築，A棟單層4戶，皆為47坪3房；B棟單層3戶，設計57、60坪4房；C棟單層4戶，為31坪2房和44坪3房，全區共305戶住家與6戶店面。停車位規劃384個坡道平面車位，每戶配1車、4房產品配2車，每個155~240萬元。

休閒設施有大廳、閱覽室、圖書室、交誼廳、健身房、韻律教室、Lounge Bar、室外水景休憩區、兒童遊戲區、頂樓空中花園、空中果嶺區。建材配備有TOTO衛浴全自動馬桶、日本Clean up廚具、5+5mm膠合Low-E玻璃，特別的是擁有愛惠浦、德國BWT、長庚生技活水系統共3重淨水，在新竹少見。

專家意見

「興傳」專案經理 翁加誠

「興傳」位於新竹市北門街，是許多名人發跡的風水寶地，過去周邊推案都位在巷弄內或規劃百坪以上大戶產品，本案不但擁有市中心少見大基地，更推出換屋族負擔得起的2~4房，擁有完整的休閒設施和3重淨水設備，每戶總價1200~2600萬元，目前已售4成。

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  • 「興傳」基地位北大路角地，已動工興建中。

    「興傳」基地位北大路角地，已動工興建中。

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