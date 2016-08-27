嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
2016-08-27
記者馮牧群／專題報導、攝影
桃園大溪以景點豐富著名，曾以「富春山居」、「閱讀翡冷翠」系列別墅產品創下銷售佳績的瑞唐機構，在內柵路一段推出景觀電梯別墅「嵐莊」，戶戶均有電梯，91坪建坪含5大房加1間起居室，每戶總價1388萬元。
閱讀翡冷翠系列No.6「嵐莊」全新完工。在青山綠水之間的27戶別墅，戶戶享有4座陽台、2座空中院子，遠眺山水麗景，6米寬敞中庭道、單層大主臥、5大房的舒適環境，讓家人擁有獨立又親密的居住空間；由「嵐莊」出發，5分鐘就到大溪市區，鄰近台3線、台4線、台7線；生活圈有大溪老街、慈湖、石門水庫、崁津大橋、大漢溪等景點，及內柵國小、大溪國中、至善高中、大溪高中等校園，人文薈萃、古樸悠然。
現場專案經理陳尚民指出，瑞唐機構深耕桃園地區的別墅產品，閱讀翡冷翠系列延續至第6期代表品質信譽與永續經營的態度，也是公司在大溪的代表作，總價1388萬元能買到建坪91坪、地坪27坪的寬闊電梯別墅，對購屋族來說是超值選擇。
專家意見
嵐莊專案經理 陳尚民
最近接觸到不少買方是來自市中心的退休族，想為孩子置產，同時想換個環境享受生活，但因為市區房價太高，索性將原本的房產留給孩子居住，方便上班通勤，自己則移居到環境優美的近郊別墅，不僅房價親民，假日還可以做為家庭度假休憩使用，平日可邀請好友來訪欣賞風景，屬於標準的自住兼置產需求。
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