身歷其境 海外房產新契機

2016-08-27

記者馮牧群／專題報導

自從「PokemonGo」遊戲開放台灣玩家下載，馬上掀起熱潮，捕捉神奇寶貝成為全民運動，其實「擴增實境技術(AugmentedReality, AR)」早已應用在國外的廣告行銷中，透過將虛擬資訊擴增到現實空間，藉由攝影機的辨識技術與電腦程式結合，當預設圖片出現在鏡頭裡，就出現相對應的虛擬物件，也成為房地產銷售的國際新潮流。

有了整合虛實空間的科技，消費者獲得前所未有的沉浸式體驗，比如能用APP輕鬆瀏覽來自全世界的家具商品型錄，不用擔心家具適不適合自家，透過擴增實境、虛擬實境技術(Virtual Reality，VR)能立即看到實際尺寸的傢俱擺放在家的樣子，減少購買後發現不合才後悔的情形，還免去過往採買所需的舟車勞頓。

減少舟車勞頓 手機即可操作

使用者甚至不需拍照，只要手機鏡頭掃描，輸入身高就可換算家具放在指定空間的真實尺寸並且呈現，也能輕鬆將家具轉向、調整遠近或搭配更多家具，而戴上遠端遙控的虛擬實境專用眼鏡，消費者能360度預覽室內裝潢所有角落，先與廠商清楚溝通需求，得到身在其中的真實感。

這樣的市場商機在台灣正在推廣、茁壯，iStaging數位宅妝策略總監張劭農表示，數位宅妝已在歐洲、美加地區、東南亞、中國大陸等15個國家營運布局，應用服務內容包括家具裝潢業者的家居設計，以AR呈現為主，建商代銷業者的樣品屋、實品屋景象，以VR呈現為主；還有結合AR與VR技術的房仲業，使用者不必到中古屋現場即可賞屋。

海外置產盛行 VR看屋如親臨現場

當房地產銷售能虛實整合後，可望激起客戶更高的興趣，花費更多時間仔細觀看物件內容。尤其海外置產風氣盛行，準備到外國買房的客戶，對於彷彿親臨現場的創新方式接受度更高，因為往後不再需要長途跋涉，戴上專用頭盔或眼鏡，就能看到遠在千里之外的房產；搭配3D技術，還能將預售屋的外觀、公設、格局等完整呈現給客戶，有創造房市需求的潛力。

外媒也指出，國際投資銀行高盛預估2025年VR看房應用產值將達到26億美元。歐美房地產業者包含開發商、仲介與室內裝潢業都啟用虛擬實境看房，藉此打破地域性、吸引外地客戶，對於國際房地產的投資市場將大有幫助。