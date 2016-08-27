162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
記者朱語蕎／專題報導、攝影
忠孝東路是台北市最精華路段，沿線幾無新案推出，預售案「162EAST」，正臨忠孝東路一段，步行至捷運善導寺站只要3分鐘，外觀由李文勝建築師規劃，產品為16~32坪，現推出16坪總價1880萬元不含車位，低總價入住忠孝東路。
天鈺開發團隊、天立建設推出的「162 EAST」，位忠孝東路一段162號，緊鄰捷運善導寺站，捷運藍線可說是北捷最精華路線，往東可到東區商圈，西邊可到4鐵共構的台北車站，未來還有機場線可直通國門，路段相當精華；基地對面就是華山藝文特區，周邊生活機能完整，是市中心相當難得的新案。
「162 EAST」外觀由李文勝建築師打造，燈光由原碩照明規劃，外觀正面以石材+金屬穿孔板+石材為框架，堆疊出宛如雕塑品的建物，10樓以上逐層退縮，每戶都種植樹木，1樓大門設計端景，同時遮蔽外面的車水馬龍，臨騎樓退縮3.64米，1樓規劃交誼廳，並擺放事務機，地下1樓有健身房，屋突1樓規劃閱覽室、吧台區、烤肉架、沙發區及頂樓空中花園，地下室還利用天井增加室內採光。
2~10樓單層3戶，11~13樓前後方各1戶，並有露台可使用，建材配有洗脫烘衣機、Kohler衛浴、當代廚具、日本品牌氣密窗、樓地板加厚至22公分、鑄鋁防暴門搭配三星電子鎖、全熱交換器、單層排氣等，小坪數另外配儲熱型電熱水器，建商特別注重工法，不只做地質改造，連續壁更深入30米，地基開挖至18米，每條鋼筋皆比照應有角度彎曲，相當細心。
專家意見
天鈺建設副總經理 黃國展
公司之前專蓋小宅，在台北市中心推出不少小坪數個案，此案是忠孝東路門牌，雖然基地不大，但規劃細膩，外觀以大量石材、金屬穿孔板及植栽，打造隱密卻又有能讓光線穿透的空間，施工工法也力求嚴謹，建材配備高檔，是市中心難得的精品小宅。
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