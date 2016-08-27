竹圍生活圈 房價馬鞍區 機能完善

2016-08-27

記者葉思含／專題報導、攝影

竹圍位於雙北市交界，擁淡水河畔美景，學區與生活機能完整，為一自給自足商圈，房價又相較北投和紅樹林豪宅親民，吸引許多首購族、新婚小家庭置產，搭乘捷運上班通勤也相當便捷，一般中古產品2~3字頭起，新推建案每坪均價45~49萬元。

竹圍生活圈以民權路、民族路、民生路為主要幹道，信義房屋竹圍店副店長楊忠翰表示，民權路為通往淡水的主幹道，路段寬闊、沿線多大樓產品；民族路則可接往自強路、自立路方向的埔頂生活圈，為台北、新北交界處；民生路可通往新開發的六號道路，連結紅樹林生活圈，多為中古公寓。

生活機能成熟 文教氣息濃

竹圍為北投關渡過來新北市的第一站，楊忠翰指出，過關渡橋可接五股、八里，往南則可至台北市中心，往北接往淡水老街、新市鎮重劃區，生活圈有竹圍國小、竹圍國中、竹圍高中完整學區，環繞台北基督學院、台北藝術大學、台北城市科技大學，頗具文教氣息，並有全聯和頂好超市、康是美與屈臣氏連鎖美妝、早中晚皆營業的傳統市場以及馬偕醫院醫療資源，生活機能完整便利，為一自給自足的生活圈。

針對房地產市場，楊忠翰分析，竹圍生活圈預售、新成屋每坪成交價40~45萬元，10年內大樓每坪35~40萬元，不過特別的是指標豪宅社區「元利水紀元」每坪有45~55萬元行情。而20年內大樓每坪30~38萬元、中古公寓屋齡約25~35年，每坪20~25萬元，另外還有透天產品，每棟總價1000~3000萬元不等。特別的是，由於竹圍是台北市進入新北市的第一站，位於北投、淡水交界處，因此一站之差單坪價差可達10萬元，吸引首購族、通勤上班族購屋。

新案訴求河景 「海中天」改建總銷150億

近來不少建商看好河岸景觀優勢前來竹圍推案，指標預售案「漢皇丰川」位竹圍民權路187巷，基地面積達2263坪，規劃45~80坪、3~4房，共247戶含5個店面，戶戶挑高3.6米，每坪均價49萬元，現場專案經理黃健表示，「漢皇丰川」設計3棟地上25樓、27樓建築，7樓以上就可以看到淡水河出海口，擁美國EPS制震系統，訴求28~31%低公設比和綠覆率達144%的全齡化綠建築，共種植127棵高聳的喬木植栽，每戶總價2000萬元起。

另外還有位民權路的新成屋「水景匯」，現場銷售人員表示，規劃42~61坪、3~4房，每坪均價45萬元，位淡水河第一排。而規劃旅館、餐飲的知名「海中天」即將拆除改建，由吉美建設規劃，基地規模逾2000坪，將分為兩棟建築，分別設計大坪數水岸豪宅，以及一般民眾買得起的中小坪數產品，總銷達150億元，相當受市場矚目。

專家意見 信義房屋竹圍店副店長楊忠翰

近來竹圍以總價500~1000萬元住宅最好銷售，購屋族最愛指名電梯套房至3房含車產品，多為新婚首購、北市上班通勤族，也有許多周邊的和碩、華碩上班族。建議來竹圍覓屋的民眾選擇挑高型產品，推薦國揚「南加州」，位民權路可享淡水河景觀，步行至捷運5~7分鐘，挑高4.2米，空間易規劃，總價600~1200萬元，每年移轉量達40~50戶，未來釋出轉手無虞。