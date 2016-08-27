熱銷案強打廣告吸客 讓利+低自備 熱銷保證

2016-08-27

記者朱語蕎／專題報導、攝影

房市景不景氣，翻開報紙就知道！報紙廣告是最能展現房產優勢的媒介之一，而從近期市場變化來看，已有不少建案開始下重本宣傳，加上本身條件位置以及價格優勢，讓不少建案逆勢衝出佳績，打敗市場不景氣。

在前幾年房市景氣大好之際，每週末翻開報紙，總是一頁頁跨頁、全版的建案廣告，廣告量多意味著市場熱絡，新建案供給量大，業者也願意砸錢買廣告，但從去年開始，受政策影響、景氣翻轉，以往動輒6~7頁的建案廣告已不復見，不過，近期隨著市場回溫，建案廣告也跟著重回報紙版面。

根據《住展》雜誌統計，今年1~6月北台灣每月報廣批數大多在1萬多批，但到7月，突然增加至2.22萬批，雖整體不如2015年同期多，但已可嗅出市場逐漸回溫。《住展》企研室經理何世昌表示，建案願意花錢打廣告，代表對市場有信心，也想吸引區外客目光，增加來人數。

建案打廣告吸區外客 來人數增

何世昌說，從去年底到今年初，適逢總統大選結束、政經局勢不明，加上讓利案少，房市交易冷清，廣告量也一路下滑，年初報廣量可說是近年最慘狀況，市況一直到今年中幾個指標案出現，帶動市場買氣後，才開始有建案願意下廣告，而今年鬼月市況也沒想像中差，報廣量開始上升。

今年北台灣熱銷建案，可從中正區的「太平洋之森」開始，在一片不景氣中殺出血路，之後打出新店正義價的「陽光PARK」推出，訴求板橋新案最低價的「江翠ONE」更一舉帶動區域買氣，這幾個建案因地點、價格合宜，搭配建案廣告，不斷宣傳價格或地點優勢，成功在銷售上獲得佳績。

低自備+讓價 建案訴求重點

北台灣近期熱銷且強打廣告的還有汐止「超級花園」、「森學苑」，林口「國家首席」、三重「觀瀾」等，「超級花園」近日猛打廣告，訴求低自備、送裝潢家電等優惠，一波波大篇幅宣傳，帶來不錯成績。而桃園地區近期市況也回溫，中路、經國重劃區相繼有新案推出，報廣量較多的有「中路御品」、「璟都創世紀」、「中路學府公園」、「經國CITY」及「嘉璟F1」，而楊梅的「夢想莊園」更打出總價898萬買別墅再送裝潢，多數建案也多以價格或配套優惠為訴求，吸引自住客上門。

中南部市況更加平穩，台中的興富發、富宇建設，旗下建案幾乎週週打廣告，並搭配案場活動炒熱氣氛，來人及成交均大幅成長，麗寶建設的「微笑世紀」打著自備30萬元成家廣告，兩期建案銷售亮眼，成為上半年台中熱銷案之一，「總太東方悅」也搭配優惠貸款方案，吸引年輕自住客。

中南部報廣量多 低總價案熱銷

高雄建案報廣量更是驚人，因高雄房價不若台北波動，價格平實穩定，受市場景氣影響小，根據本報營廣部統計，高雄「民生香榭」、「悅龍灣」、「巴黎行旅」、「帝品苑」、「凡瑞登」和「全民萬歲」，近3個月幾乎週週打廣告，不少個案更是每週打出跨頁廣告，廣告內容大多訴求價格平實，或自備輕鬆等優勢，像是「民生香榭」就打出自備48萬元起，橋頭區的「全民萬歲」、「巴黎行旅」均打出1字頭房價。

綜觀幾個強打廣告的熱銷案，能在不景氣中衝出佳績，「價格」是最大關鍵，高雄代銷公會理事長戴嘉聖表示，現在自住客當道，對於價格更加錙銖必較，若建案基地位置佳、規劃完善，再搭配適當讓利，或者優惠自備或貸款方案，都能有不錯的銷售表現。