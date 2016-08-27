侯佩岑馭膚有術 迅速有效
2016-08-27
〔記者馮亦寧／台北報導〕侯佩岑頂著大熱天參加雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜新品上市活動，現場貼心問粉絲「熱不熱」？雖然汗如雨下，但是看到侯佩岑身著優雅寶藍色洋裝登場的時候，大家都說：「一點都不熱」。
侯佩岑的兒子雖然還已經快滿2歲，但是她的身材依然姣好，全身肌膚更是讓人覺得美到爆炸。侯佩岑的保養秘訣是什麼？她回答：「其實當了人妻及母親之後，要同時兼顧家庭與事業，擁有自己的時間非常少，以前還有時間還能去做臉修指甲，現在則是變成一種犒賞自己的享受。」
侯佩岑透露，他非常重視保養，尤其是保養程序，希望能用最短時間發揮最大功效，所以最近開始使用雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜之後，覺得自己好像潤澤度跟亮度都得到改善，臉上小細紋好像也明顯淡化，讓她覺得方便多了，這樣一來就有更多時間可以疼愛自己、陪伴家人，連老公都覺得，這次她的選擇的確「很無敵」。
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