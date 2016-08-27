精品讀時 首現中文之美

2016-08-27

〔記者方惠宗／台北報導〕德國雙人設計師品牌Qlocktwo為獨創的文字報時裝置注入中文之美，首次帶來以繁體中文顯示的文字時間閱讀，也令這款獨具風格、饒富藝術的時計作品有了更多的可能。

去年引進台灣的Qlocktwo成功挑起一股藝術報時風潮。這款長相四四方方、以極簡線條散發獨特個性與藝術氣息的報時裝置，乃透過隨機字母排列組成的方形矩陣、以句子「說」時間，例如以英文顯示「IT IS HALF PAST SEVEN」（現在是七點半），饒富逸趣。品牌今年大舉推出亞洲語言的版本，包括繁體中文、簡體中文與日文，帶來不同趣味。品牌顧客亦可透過台灣總代理、瑞博品有限公司免費升級語言軟體，為自己的Qlocktwo換上新語言。透過簡單的步驟即能為Qlocktwo切換語言模式。業者說：「首先將面板從主體取下，接著切換內建於主體的語言模式，再將面板裝置裝上。」輕鬆完成語言變換。

Qlocktwo目前可顯示全球20國語言，面板亦有多樣材質、顏色可供選擇。