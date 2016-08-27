早晨6分鐘 刷出容光好氣色
2016-08-27
﹝記者邱巧貞／台北報導﹞在古印度阿育吠陀智慧裡，早晨起床後除了刷牙、刷舌苔外，在洗臉前還有一個非常重要的動作─「乾刷」。乾刷能幫助去除肌膚老廢角質，讓肌膚重現原生光采。AVEDA 「Tulasāra花植智慧系列」新推出「光采醒膚儀式」，首創結合高效能花植產品與古印度傳統乾刷儀式，讓人在忙碌的早晨利用6分鐘，刷出美好光采。
產品包含以環保回收塑料製成的「光采醒膚刷」，首先用刷子以畫圓的方式由內而外按摩乾燥的鎖骨、頸部及臉部肌膚；之後再使用以芝麻油、向日葵種籽油、薔薇果、杏桃油及甜杏仁油製成的「光采醒膚油」作為按摩基底，倒幾滴油至雙手溫熱勻開後，以畫圓的方式按摩鎖骨、頸部及臉部肌膚，按摩時間約莫1分鐘，靜置4分鐘；最後再進行洗臉及日常臉部保養動作。
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