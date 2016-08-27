香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
〔記者王瀅娟／台北報導〕香奈兒Les Bles de Chanel頂級珠寶展現正熱烈展出中，「麥田芳登（Bles Vendome）」裝置藝術展亦隨之來台重現於兩廳院藝文廣場，20萬株麥穗在陽光照耀下金黃閃耀，微風吹拂傳遞陣陣麥香，在都市中感受大自然，特別令人心曠神怡。
麥田芳登創作者Gad Weil表示，他在26年前曾於香榭麗舍大道做過麥田裝置藝術，為他藝術生涯起飛的起點，此次香奈兒找上他合作，於Les Bles de Chanel頂級珠寶系列發表期間，在芳登廣場佈置麥田芳登裝置藝術展。他在創作過程中，發現他與香奈兒女士有三個共通之處：他們都愛麥穗，將它視為幸運之物；都與索米爾（Saumur，香奈兒女士出生地）有不解之緣；他們創作時也是腦中有想法就開始動手做，從不打草稿，因而覺得特別有緣。繼芳登廣場之後，現在又來到藝文氣息濃重的台北展出，他覺得相當榮幸。
麥田芳登裝置藝術展占地約420平方公尺，共插了20萬株麥穗，麥穗上均塗上依照古法製作的塗料，因此在不同的光照下，會呈現不同的光澤，讓麥田芳登隨時有不同的面貌。Gad透露，他曾想過是否應該改成用台灣出名的的稻穗佈展，不過麥田芳登是依照傳統法式花園方式佈置，民眾走在其中可以感受其魅力，可視為法國與台灣間的文化交流，「如果香奈兒願意邀請，我很樂意明年再來台灣做稻穗版。」
台灣與巴黎氣候不同，此時節台灣又多颱風與午後雷陣雨，不過Gad完全不擔心展品因此被打亂，「麥穗在野外也是風吹日曬雨淋，所以如果真的遇上了，就是人生嘛（C’est la Vie）。」
麥田芳登裝置藝術展即日起展出至8月29日，台灣為今年海外唯一展覽地點，開放所有民眾參觀，看展觀眾還可獲得展覽限量海報。Gad分享最佳拍照角度，表示以大門為背景，從麥田中央拍過去最好看；而中午太陽正炙時，則可以國家戲劇院為背景，麥穗金黃，最是好看。
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標題：香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
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