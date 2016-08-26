《Gianna Carrano米蘭時尚名媛 影像藝術家》

2016-08-26

撰文．攝影／陳靜寬（寬庭董事長）

我的義大利朋友紀安娜（Gianna Carrano）從事影像藝術創作，人體是她的主要題材。不知是否緣於專業上對人體線條的講究，已過中年的她維持相當精練的體格輪廓；而她的外型，也和一般印象中的攝影家有段距離，金髮、墨鏡、高跟鞋、曲線畢露的性感時裝，加上胸前及耳下垂飾的Statement Jewellery，醒目而獨特，感覺上比較像是跟Dolce & Gabbana、Roberto Cavalli之類品牌合作的時尚人。後來聽她聊起家族經營的時尚事業，才知道她曾經也是時裝設計師！

「我在一個很有創意的家庭中長大。上個世紀的1960年代，爸爸在聖安德烈街連接斯碧加街的轉角，開設當地第一家時尚精品店，以家族姓氏「卡拉諾（Carrano ）」作為店名，專賣鞋子和皮包，成為日後米蘭匯集精品名店的矩形區域『黃金方塊（Quadrilatero d’Oro）』名店區的起點。」紀安娜緊接著說道，「爸爸當時到處旅行，他設計的鞋子，除了供應自家品牌『卡拉諾』，也跟法國時尚名牌迪奧合作。後來還到世界各地開店，包括羅馬、巴黎、洛杉磯、紐約、香港等。」而「黃金方塊」從卡拉諾精品店起步，半個世紀後發展到今天的格局，更被時尚圈形容為米蘭時尚「跳動的心臟」！

攝影是表達情感的途徑

在專心投入攝影工作之前，紀安娜做過服裝設計，出版了3本書，創作過手作書，擔任過影評……是一段漫長的自我探索旅程。然而，聽她娓娓道來，箇中充滿了大膽嘗試的樂趣與自由不羈的創意。

她的第一場人生冒險應該是遇到第一任丈夫時，還在就讀商業學校的她決定輟學，進入社會工作。那是父親提供的機會，讓她在家族事業裡開發服裝路線。

父親設計鞋子，她也耳濡目染，年紀輕輕就有強烈的創作欲望。「對我而言，設計服裝像是創作雕塑。……記得我們的品牌在日本銀座開店時，皇室公主也親臨現場……。」追憶前塵，她的聲調高亢起來，不難想像那是一段至今難忘的美好經驗。

有了女兒Laura之後，新的創作靈感出現，她的藝術表達轉移到童書的寫作與繪畫。然而，豐沛的創造力可不會讓她甘於只透過印刷版本詮釋故事！有一回寫完故事，她靈機一動，找上風格合適的時尚設計師Moschino合作，推出Moschino design for Laura的童裝系列，並且結合童書製作紙娃娃衣剪貼簿，將包裝設計成可以變成掛畫的盒子，作為禮物盒限量上市。說來，早在時尚業掀起跨界設計風潮之前，她算是悄然領了先機。

1994年，紀安娜的創作生涯獲得晉階的契機，由米蘭8家藝廊聯合舉辦的一項大型展覽邀她參展，展覽主旨為「超自然科學藝術（Pataphysical arts）」，探索想像力的無遠弗屆。她為此寫了一個故事《尋找內涵的盒子》，並且創作一件雕塑──穿了4隻綠色高跟鞋的藍色盒子，裡面裝置故事錄音，算是另類的有聲書。到此，她的創作已經走向多媒材的裝置藝術。

接下來，紀安娜開始與不同領域的藝術家或詩人合作，包括出版結合文字與攝影的作品。她的文字也曾設計為蠟燭的表象裝飾，發表作品時，一系列阿拉伯風味的蠟燭命名為「煙之語（Words in Smoke）」，嶄露耐人尋味的文學心靈。

直到2009年，她的首次影像個展《懸於一線（Hanging by a Thread）》問世，她的攝影家定位隨之正式確認。

「其實，拍照這件事情，我一直都在做，只是沒正式展示過。」那麼，為什麼最後選擇了相機？我好奇地問。

「後來我了解到，攝影，也就是透過影像，是我表達情感的途徑；它是我用來看這個世界的眼睛。」感覺上，這是用她的大半人生淬鍊出來的答案。

盒子情結

從紀安娜的創作歷程，不難感受到她的豐富想像力、以及持續顛覆的革命動能。有意思的是，她對於盒子的莫名情結似乎也呼應了這個傾向。

除了屢次在創作上結合盒子概念，她的專業必須使用的相機，基本上也是一個盒子，透過精密的內裝機械，她可以看到肉眼無法發現的世界。

就在她的生活中，還有另一個重要的盒子──家。「我的家就像是一個中性、和諧的盒子，裡頭填裝了讓我有感的家具及物件，或是在旅行中發現的，或是承傳自家族所有的，或者，只是因為我喜歡它們的機能及美感，就把它們放進來。」

像這樣的「盒子」，紀安娜在西班牙的梅諾卡島（Minorca）擁有一個；在那裡，一年當中看不見藍天的日子屈指可數，讓她可以終年維持發亮的古銅膚色。

「光線很重要，我喜歡周圍有樹環繞、但看得見天空的環境，而且必須視野開闊，看得到地平線。而這，就是我在梅諾卡島感到很快樂的一個原因。」這座小島沒有高山，卻為叢林覆蓋，名列聯合國教科文組織的生態圈自然保護區。

家是個人美術館

紀安娜座落於西班牙梅諾卡島上的家，有著大露台和花園，白牆紅磚地的露台垂掛著遮陽的白紗帷幔，內設餐桌椅及沙發，透露出西班牙式的慵懶休閒情調。從這兒望出去是一片濃綠的鄉野景觀，盡頭的古堡勾勒出天際線，紀安娜喜歡在黃昏時到這兒來，吹著習習海風，欣賞逐漸從古堡上端沈落的夕陽。

如果說，承接天光地氣的露台上，過的是悠閒度假的鄉村節奏，走進屋裡就是截然不同的都會品味，大量的中性色調加上折衷主義風格（Eclectic style）的佈置手法，整個空間傳達出冷靜優雅的訊息。

「我需要一種內在秩序、空而透明的心靈空間，讓我可以工作，在這樣的基礎上架構我的想法。」因此，除了室內採光充足，她也採用較多大理石、水晶玻璃、鋼鐵等偏冷調的素材，營造出一種不受干擾的平靜氛圍。

在白、灰、透明等安定屬性的色調構築的背景中，只要有適當的光源，少數的藍色或紅色物件在視覺接觸的瞬間，就會顯得飽滿而鮮活。這讓我想到，紀安娜的《懸於一線》系列作品也是如此，在張力十足的黑白畫面，那根纖細的紅線格外犀利。

在這樣的素淨裡，除了可以靜心冥思，攝影作品也獲得極佳的展演效果。這幢住宅有如紀安娜的個人美術館，她的作品是所有牆面的主角，黑白畫面呈現油畫般的飽和度，烘托出強烈的影像戲劇感，每一幅都像是要說出什麼故事來。同時我也發現，這樣的影像具有隱性的動態效果，為家居空間製造了意想不到的視覺與想像趣味。

「我喜歡把風格極端的混合在一起，例如，巴洛可搭配極限主義或前衛創意，灰色組合海藍，冷鋼與暖木並列……。」以家具來說，她一方面欣賞工業設計師Jasper Morrison的極簡美學，擁有他設計、現已停產的著名單腳邊几，另一方面也對老家運來的古董書桌念念不捨，保留至今。

「十幾歲時，在托斯卡尼家裡，這張桌子就放在我的臥室，裡面有秘密抽屜，我藏了許多寶貝。」原來，老書桌承載了值得珍惜的童年回憶。

雖然念舊，紀安娜說，如同創作持續前行，家不會恆常不變，而是隨著自己生命的進化而持續改變。不變的是，家對於她的意義：「家就是我的家庭，是聚集我所愛的人的地方。」

部分圖片提供╱Gianna Carrano、陳靜寬