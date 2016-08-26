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夏普抓寶機 快充待機長

2016-08-26

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞夏普被鴻海收購後，手機事業重返台灣市場真的展現旺盛企圖心，不到二個月，繼日前的旗艦P1、中階M1，昨日再度亮相9千元有找的Z2。因為最近《精靈寶可夢》很紅，夏普把Z2定位「抓寶機」，號稱充電10分鐘可玩遊戲1小時。

夏普Z2配備5.5吋Full HD螢幕、聯發科十核心處理器、1,600萬畫素主相機、800萬畫素前鏡頭；支援4G+3G雙卡。9月首週於聯強國際各經銷通路以及夏普官方商城搶先開賣。

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  • 夏普Z2搭載十核心處理器，售價8,990元。 （記者吳佩樺攝）

    夏普Z2搭載十核心處理器，售價8,990元。 （記者吳佩樺攝）

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