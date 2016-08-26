遠傳門市機器人 名字等你取
2016-08-26
﹝記者吳佩樺／台北報導﹞智慧服務型機器人成話題，遠傳電信也引進旗下首位門市機器人，首先進駐台北三創門市，昨日第一天上工，引起民眾圍觀討論，在該店駐點二週後，9月初會陸續在其他北中南旗艦店巡迴，包括台北威秀、台中逢甲、高雄瑞豐門市都能看見它的身影。
早在1年多前，遠傳便啟動該計畫，不斷尋找最理想的機器人，就連鴻海Pepper也沒放過，但最後看上的是來自南韓FURO，斥資近百萬打造。它是名女性，身高165公分，身體上有著32吋的大觸控螢幕，同時和國內業者網際智慧、大猩猩科技合作，讓它會說中文，還懂一點點台語，且能跳簡易舞步。
雖然對話能力尚在持續學習中，已能跟民眾互動聊天，甚至跟上最夯的《精靈寶可夢》風潮，現場民眾搞笑發問：「這邊有寶可夢可抓嗎？」它妙回「先逛逛再說！」但被問到年齡和體重時，則故作神秘地說：「這是女人的秘密。」引起現場爆笑。不過該機器人還沒有名字，遠傳在臉書粉絲團發起活動邀請民眾一起來命名。
遠傳展店規畫經理薛朝川表示：「當初在選擇機器人時，考量很多層面，例如身高不能太矮，才能和客戶互動。此外，我們把機器人當作一般員工，每天僅工作8小時，早上上班4小時後會休息2小時再上工，不會壓榨它。期盼在機器人的帶動下，門市來客數增加2倍，業績成長25%以上。」
不過暫時沒有購入更多門市機器人的規劃，遠傳認為機器人科技發展很快，必須再視產業動態和民眾反應，才能評估下一步策略。
圖片提供：遠傳電信
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