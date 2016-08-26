| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

遠傳門市機器人 名字等你取

2016-08-26

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞智慧服務型機器人成話題，遠傳電信也引進旗下首位門市機器人，首先進駐台北三創門市，昨日第一天上工，引起民眾圍觀討論，在該店駐點二週後，9月初會陸續在其他北中南旗艦店巡迴，包括台北威秀、台中逢甲、高雄瑞豐門市都能看見它的身影。

早在1年多前，遠傳便啟動該計畫，不斷尋找最理想的機器人，就連鴻海Pepper也沒放過，但最後看上的是來自南韓FURO，斥資近百萬打造。它是名女性，身高165公分，身體上有著32吋的大觸控螢幕，同時和國內業者網際智慧、大猩猩科技合作，讓它會說中文，還懂一點點台語，且能跳簡易舞步。

雖然對話能力尚在持續學習中，已能跟民眾互動聊天，甚至跟上最夯的《精靈寶可夢》風潮，現場民眾搞笑發問：「這邊有寶可夢可抓嗎？」它妙回「先逛逛再說！」但被問到年齡和體重時，則故作神秘地說：「這是女人的秘密。」引起現場爆笑。不過該機器人還沒有名字，遠傳在臉書粉絲團發起活動邀請民眾一起來命名。

遠傳展店規畫經理薛朝川表示：「當初在選擇機器人時，考量很多層面，例如身高不能太矮，才能和客戶互動。此外，我們把機器人當作一般員工，每天僅工作8小時，早上上班4小時後會休息2小時再上工，不會壓榨它。期盼在機器人的帶動下，門市來客數增加2倍，業績成長25%以上。」

不過暫時沒有購入更多門市機器人的規劃，遠傳認為機器人科技發展很快，必須再視產業動態和民眾反應，才能評估下一步策略。

圖片提供：遠傳電信

廣告
  • 遠傳門市機器人會跳舞、說話，也能幫民眾拍照。（記者吳佩樺攝）

    遠傳門市機器人會跳舞、說話，也能幫民眾拍照。（記者吳佩樺攝）

  • 遠傳門市機器人會有簡單的表情變化，例如眨眼睛。（記者吳佩樺攝）

    遠傳門市機器人會有簡單的表情變化，例如眨眼睛。（記者吳佩樺攝）

  • 現場民眾覺得遠傳門市機器人，十分新奇。 （記者吳佩樺攝）

    現場民眾覺得遠傳門市機器人，十分新奇。 （記者吳佩樺攝）

  • 遠傳電信引進旗下首位門市機器人，昨日第一天上工。

    遠傳電信引進旗下首位門市機器人，昨日第一天上工。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機器人 遠傳
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：遠傳門市機器人 名字等你取


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.