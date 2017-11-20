迪化街大帳房 李銘松投資精準

2017-11-20

〔記者徐義平／台北報導〕近年在國內飯店業快速崛起的「李方酒店管理集團」，李、方兩字是取自創辦人李銘松與妻子方素蝶的姓氏，夫妻倆共同開設松哲會計師事務所，做起迪化街鄰居的生意，被稱為是「迪化街大帳房」。李方集團在房市一戰成名之作是二○一○年金融海嘯後，以皇家季節酒店名義，砸下每坪近五三○萬元高價，擊退富邦建設、全球人壽，搶下西門町超過三四○坪商四土地，兩年後以翻倍的每坪一○六八萬元價格賣給中國信託人壽。

李方集團征戰房市、跨足酒店

李銘松是宜蘭礁溪人，早期家族從事遠洋、近洋漁業及養殖業，但他並未選擇繼承家業，靠著大學時主攻會計，之後取得企管碩士學位的學識優勢，與妻子共同開設松哲會計師事務所；他曾自嘲說，「鄉下人進城是有土斯有財」，早在民國六、七○年代就開始投資房地產。

李方集團除因西門町寶慶路土地一戰成名外，還以九億元買進南京東路上的「和成大樓」，三年後出場也有近倍獲利；李銘松更早在二○○八年就以近十二億元收購中興百貨，投入芝麻大廈整合，但因芝麻大廈當年證券化後，產權極複雜，整合仍有一段路要走。

李銘松在二○○三年ＳＡＲＳ時期，自創「皇家季節酒店」品牌，之後又擴張到「頭等艙」、「太空艙」等飯店品牌，較知名的是「台中李方艾美酒店」與「高雄中央公園英迪格酒店」；李銘松偏好以自有資產開設飯店，主因是他認為做什麼生意都會碰上景氣不好的時候，如果擁有資產，至少資產是會增值的。