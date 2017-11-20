夫家經營澄醫 謝式冰背景顯赫

2017-11-20

〔記者楊雅民、徐義平／台北報導〕台灣日報總部大樓新接手買家鈺永股份有限公司，董事長謝式冰背景顯赫，父親是已故前副總統謝東閔，哥哥是當過醫生、監察委員的實踐大學校長謝孟雄；夫婿為在台中有八十五年歷史的知名醫療集團澄清醫院第三代、也是澄清醫院總院長林高德，次子林晉頡自創和億生活餐飲集團，爭取到米其林一星的「添好運」台灣經營權，在台灣開出第一家「添好運」就一炮而紅。

次子引進米其林一星「添好運」

澄清醫院從一家小診所壯大成一個私立醫療集團，起於第二代林敬義，也就是林高德的父親打下基礎；二十五年前，林敬義買下東海大學附近約一千五百坪土地打造中港院區，九○年代初期更掌握轉診制度商機，採連鎖經營策略，與台中市外圍小醫院結盟，透過「圍棋理論」，將點畫成線、線再畫成面，擴大醫院營運範圍。

林高德也是國防部轉投資的欣中天然氣公司董事長，曾任前總統馬英九、副總統吳敦義醫事團體中區後援會召集人，算是台中地區的「御醫」，政商關係雄厚。

謝式冰的兩個兒子也各有所成，長子林哲鈺傳承家業，一路攻讀醫學，專攻內科及預防醫學，在美國拿下醫學博士後，返台加入澄清醫院醫療團隊，並出任澄清醫院中港院區行政副院長。

次子林晉頡並未從醫，返台後先於澄清醫院擔任策略長一職，管理中央廚房，並負責醫院美食街招商工作，後來自創和億生活餐飲集團，除開設「添好運」外，今年又一口氣爭取到兩個米其林一星的餐飲品牌︰「了凡」香港油雞飯麵及日本米其林一星拉麵「Tsuta蔦」，成為擁有三顆星的餐飲集團。