太陽能業者轟政府 變屋頂仲介者

2017-11-19

綠能屋頂招標「獨厚部分業者」

〔記者張慧雯／台北報導〕對於「綠能屋頂全民參與計畫」將由地方政府集合五千座屋頂，再讓一定標準以上廠商投標；太陽光電發電系統同業公會理事長郭軒甫認為，過去太陽能屋頂最大的問題是違建，如今開放後應該恢復自由市場，若要給予費率補助也要一視同仁，不是由政府當「屋頂仲介者」，還限制承做業者的資格。

太陽光電發電系統同業公會十七日召開理事會，與會人士質疑，經濟部能源局提出這麼多限制條件，擺明只給幾家大廠做，有違公平原則；而且只有這些業者做的太陽能屋頂，躉購電費才有加乘獎勵，地方政府變相成為「屋頂仲介者」，「透過我仲介價格才會好」，讓原本有意自行搭建太陽能屋頂的民眾也產生觀望心態。

郭軒甫表示，過去政策沒有補助時，仍有支持綠能的民眾願意搭蓋太陽能屋頂，每年約有三百至五百KW（瓩），有更多人因為屋頂是違建，想蓋卻不能蓋；但現在屋頂違建也能搭蓋，最大的問題已解決，政策要獎勵民眾參與的觀念是很好，但不能變成「單一途徑」，更不能「獨厚部分業者」。

郭軒甫認為，既然要獎勵全民參與，那麼不管誰來蓋，躉購電價都應該要加成，讓市場自由競爭，看看業者能夠回饋民眾、地方政府多少才對。

他表示，不少地方政府對能源局此項措施也覺得不解，要集結三千戶、甚至五千戶的屋頂，再發包給符合條件的業者競標，程序上相當麻煩，且政府變成「屋頂仲介者」，若衍生出其他問題，地方政府又要擔上一筆責任。