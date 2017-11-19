電價漲不漲？月底可望拍板

2017-11-19

經濟部長沈榮津：若台電盈餘許可 電費不調漲

〔記者林菁樺／台北報導〕新版電價公式預告期滿，今年已延遲的電價費率審議會擬於近日召開，電價調漲與否，月底前有望定調。不過，由於夏季電價挹注，台電今年前十月稅前盈餘破百億、達一三九億元；而經濟部長沈榮津日前表示，若台電盈餘許可，電價不會有調漲的可能性。

今年以來國際燃料價格走揚，台電八月底前仍處於虧損，但每年六至九月實施夏季電價，台電藉此補充財源，今年截至十月底的稅前盈餘達一三九億元，預估全年獲利表現雖不如前三年，但仍有盈餘。

台電指出，一般來說，電費帳單可分為一般住戶兩個月收取一次、高壓大用戶一個月收取一次；雖然夏季電費已於九月結束，但一般用戶的帳單是以兩個月為期繳交，因此十月收入仍有部分是來自夏季電價挹注，稅前盈餘也較上月再增加六十一億元。

估台電全年獲利 仍逾百億

台電去年因國際燃料價格走低，全年大賺三九六億元，獲利居國營事業之冠；但接下來至年底是非夏季電價，「依過去經驗，大多不會賺錢」，但全年預估仍可維持獲利逾百億元。

沈榮津日前允諾，台電若盈餘許可，加上有電價平穩基金，電價應該不會調整，但最終仍要尊重電價費率審議委員決定。

經濟部能源局官員表示，往年電價費率審議會於四月、十月召開，今年因「電業法」年初修正通過而有所延遲，新版電價公式預告期剛屆滿，接下來就會討論台電提報相關成本的系列會議，通常兩週內會有結果，因此電價漲不漲，本月底可望拍板。