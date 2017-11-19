川普加持！博通併博科 美政府兩週點頭

2017-11-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕網通晶片大廠博通（Broadcom）十七日宣布，已完成對網通設備製造商Brocade（博科通訊系統）的收購案，總收購金額含債務達五十九億美元；該案在美國歷經一年審查，在博通執行長陳福陽（Hock Tan）和川普總統月初宣布將法定總部由新加坡遷回美國後，僅約兩週就通過審查。

擴大數據、連網設備版圖

博通透過本交易，將擴大在數據中心產品的市占率，以及連網設備及汽車連網的業務版圖。博通是全球最大無線區域網路晶片供應商，Brocade主要產品包括網路交換機、軟體和儲存產品。博通收購後，Brocade在那斯達克股票將停止交易，成為博通旗下部門，博通可使用其光纖通道交換機，加快伺服器和儲存設備間的數據傳輸。

去年十一月初，博通宣布以每股十二．七五美元全現金交易收購Brocade。路透指出，本交易於七月先獲美國反壟斷機構的同意，但博通和Brocade於十月向美國外來投資委員會（CFIUS）撤回申請，並重新提交兩公司聯合自願通知，為本案在CFIUS的審查和討論爭取更多時間。

不久後，陳福陽就在白宮和川普會面，並宣布將把公司總部從新加坡遷至美國德拉瓦州，法律上和實際營運都以美國為根據地。博通二○一五年被安華高科技（Avago）「以小吃大」併購，並以博通為合併後公司名稱，在加州矽谷設營運總部，現市值約一一○○億美元。

博通正積極擴張為晶片供應的領導大廠，本月初宣布將以總額一三○○億美元收購行動晶片鉅子高通（Qualcomm）。不過，高通董事會近日已正式回絕博通的收購提議，並向投資人喊話指該提議「低估」公司價值，且勢必面臨監管審查的重大不確定性。