中國輝山乳業清算 永豐金踩雷

2017-11-18

輝山乳業淨負債476億 永豐金慘賠10.27億

〔編譯楊芙宜、王孟倫／綜合報導〕中國輝山乳業十六日晚間在香港證交所公告，截至今年三月底的綜合淨負債可能達一○五億人民幣（約四七六．四億台幣），準備進入臨時清算程序，將儘可能考慮所有選項，以保全集團資產。輝山乳業雖已與逾半中國債權人達成債務重組協議，但尚未和海外債權人達成協議。

尚未和海外債權人達協議

輝山乳業因假帳風波導致股價崩跌並遭停牌，台灣最大持股者為永豐金證券（亞洲）；永豐金表示，相關損失子公司已分別於今年三月及六月全數提列，總計十．二七億元。永豐金證券（亞洲）也因此被金管會開罰六十萬元並予以警告處分，永豐金證總經理葉黃杞被勒令停止執行業務一個月。

輝山乳業公告，本月十五日董事會考慮了公司綜合財務狀況，已指示開曼法律顧問擬備相關文件，以使公司進入臨時清算；此過程將儘可能考慮所有可供選擇的「方案」，以保全集團資產。臨時清算程序通常在法院裁示採取何種行動之前使用，為公司資產提供保護。

輝山乳業兩週前曾公告可能採取的方案，指出一半以上中國境內的輝山乳業債權人等已簽署協議，同意一致行動，原則上支持債務重組建議，即考慮讓輝山在中國境內子公司及楊凱實體在司法程序下，將業務資產打包，納入一家於中國成立、由中國境內債權人全資持有的中間控股公司旗下。

輝山乳業是中國大型乳品生產商之一，今年三月爆發作假帳、執行董事疑似落跑失聯等醜聞後，股價閃崩八十五％後就一直停止交易、迄今仍未恢復；該公司被披露財務造假和虛增現金部位。放空機構渾水公司（Muddy Waters）去年研究報告就指控，輝山虛報獲利、公司資產遭到轉移，「價值趨近於零」。

《華爾街日報》報導，輝山乳業尚未就重組境外債務達成任何協議，匯豐控股（HSBC）九月已向該公司要求償還總計二．二億美元（約六十六．二億台幣）貸款和應計利息。