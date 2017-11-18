離岸風電公聽會 籲檢討躉購費率

2017-11-18

〔記者黃佩君／台北報導〕離岸風電遴選、競標雙軌制引發外商批評，立法院昨舉行公聽會，德商ＷＰＤ表示，德國制度無非是「長期、穩定」，避免太多非預期變化；丹麥商ＣＩＰ表示，高罰責且無彈性的競標機制，有可能降低業者參與。最後，公聽會做出結論，經濟部應檢討躉購費率計算方式及調整頻率，提供加速開發的誘因。

ＣＩＰ總監許乃文指出，丹麥關於「公開有條件競標」的離岸風場遴選制度，每個風場的競標規定都是量身打造的，具有一定程度彈性，且所有權可轉移；丹麥經驗給台灣的建議是，高罰責且無彈性的競標機制，有可能降低業者參與，也會墊高價格。

ＷＰＤ技術總監林世豪則說，台灣在離岸風力政策的切入點是對的，但要本土供應鏈廠商尚未投資就需競價，會造成擔憂。他強調，台灣可成為離岸風力產業的亞洲樞紐，但政策要做到長期及穩定，否則長期投資不敢挹注。

清大科法所副教授高銘志說，離岸風電是政府前所未有用心的政策，但沒有穩定基調，「唯一不變的，就是一變再變」；且「再生能源發展條例」的母法採躉購制，但競標或遴選無法源依據，政府須找出依據，還要考慮信賴保護問題。

對於遴選競標雙軌並行，民進黨立委葉宜津直言，「牽涉到的是政治」，目前台灣沒人敢調漲水電價格，但風電、光電躉購價都六塊多，「已經撐得很辛苦」；二○二五年已有3GW適用躉購，若快速到6GW、8GW，「能不漲電價嗎？政治效應誰來負責？」

最後，公聽會做出結論，要求經濟部檢討現行躉購費率計算方式及調整頻率，研究以離岸風電欲達成的目標裝置容量，作為調整費率參考，在費率略降的情況下擴大適用躉購程度。