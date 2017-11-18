傳收購東芝ＰＣ？華碩不評論

2017-11-18

東芝：未與個別企業洽談出售

〔編譯王惠慧、記者卓怡君／綜合報導〕日本共同社、日經新聞等多家媒體報導，日本東芝正在與華碩展開談判，有意出售旗下個人電腦（ＰＣ）事業。不過，東芝發表聲明表示，報導並非事實，沒有跟個別企業洽談出售ＰＣ事業；華碩則表示，此項消息不予評論。

華碩：併購將鎖定AI、物聯網

據了解，華碩目前正值營運調整期，對於任何併購更加謹慎，就算要併購也不可能選擇ＰＣ領域。華碩執行長沈振來曾在法說會表示，華碩對併購抱持開放態度，但方向將鎖定在人工智慧、物聯網等新領域為主，而非個人電腦。

日本共同社報導，東芝有意出售連續赤字的ＰＣ事業，正與台灣華碩電腦進行交涉；東芝個人電腦過去市占率為全球首位，為東芝關鍵事業之一，但因競爭力日漸不及其他大廠，東芝可能判斷無法靠自身恢復在ＰＣ市場優勢。

東芝的白色家電、電視等業務已賣給中國企業，在這些重組結束後，東芝實際上將完全撤離面對一般消費者的事業。今年九月，東芝同意將最大金雞母「東芝記憶體」出售給以美國投資基金為首的集團。東芝財務長平田政善日前表示，針對虧損事業，將在六個月內進行徹底改革，此舉可理解為考慮退出ＰＣ、電視事業。

《日經新聞》報導，除了華碩之外，聯想集團（Lenovo）也對東芝的ＰＣ事業具高度興趣，因此這項交易需要更多時間才能決定。

目前東芝個人電腦在全球一年約銷售一八○萬台，全球市占率約一％；根據東芝二○一七財年（二○一六年四月至二○一七年三月）財報，ＰＣ事業營收一九一八億日圓，營業虧損五億日圓，預計到二○一八財年，營業虧損將擴大至五十億日圓。東芝曾在一九八九年推出筆記型電腦「dynabook」，一度成為全球筆電龍頭，接著因全球大廠大打價格戰，獲利遭惠普、聯想等分食。日本其他筆電廠ＮＥＣ、富士通也在幾年內將電腦部門出售給聯想。