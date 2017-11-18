歐盟反壟斷調查 台積電：初步階段

2017-11-18

〔編譯楊芙宜、記者卓怡君／綜合報導〕彭博報導，全球晶圓代工龍頭台積電證實，歐盟執委會正針對台積電在半導體銷售領域是否涉嫌反競爭行為展開初步調查；不過，台積電強調，歐盟的調查程序仍屬初步階段，現在要預測本案發展、調查結果或影響，仍言之過早。

台積電：一向公平競爭

事實上，台積電在十月十九日的法說會已證實歐盟要求提供資料。台積電表示，已收到相關部門要求提供資料，將提供資訊充分配合，一向尊重法律規定，也相信台積電符合法令規範，持續在市場上公平競爭，目前要談此事有什麼影響仍太早，案件有時會耗時很久，不知實際會有多久。

格羅方德控不公平競爭

歐盟這項反壟斷調查起自晶圓代工二哥格羅方德（GlobalFoundries）提告，指控台積電銷售模式涉不公平競爭，影響格羅方德的市場競爭力。

彭博引述日期標記「十一月十四日」向歐盟監管當局的申報文件指出，台積電表示，歐盟監管機構於九月廿八日與台積電聯繫，要求提供相關資訊和文件，台積電將會充分配合歐盟執委會的調查，並提供所要求資訊及文件。

台積電強調，鑑於歐盟此調查程序仍處於初步階段，要預測本案將會如何發展、調查程序的結果或其影響，都為時尚早。外電報導前，台積電提交美國證交會（ＳＥＣ）的第三季財報資訊，就曾揭露歐盟這項調查。

台積電晶圓代工囊括逾半市占，將競爭對手拋諸腦後，格羅方德屢屢對外嗆聲要擴張其全球晶圓代工市占，鎖定汽車業、智慧手機相機系統及物聯網的客戶，在日本、中國等地挑戰台積電。

據研究機構IC Insights統計，台積電去年以二九四．八八億美元營收、市占五十九％，穩居全球晶圓代工龍頭，排名第二的格羅方德市占僅十一％。

路透九月報導指出，格羅方德向歐盟執委會指控，台積電使用忠誠折扣（loyalty rebates）、排他性條款、綑綁折扣（bundled rebates），甚至罰款等不公平競爭手段，阻擋客戶轉單給其他晶圓代工業者。

該報導引述消息人士說，格羅方德要求歐盟執委會調查台積電；台積電被控實施上述措施好幾年，導致格羅方德市場競爭力受到影響，尤其在格羅方德關鍵產品開始贏得新的客戶之後，台積電行使的不公平競爭手段就變本加厲。