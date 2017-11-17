行動支付普及率 2025年要達9成

2017-11-17

〔記者王孟倫、李靚慧／台北報導〕金管會主委顧立雄昨表示，截至今年9月底為止，行動支付累計交易金額已達103億元，將多管齊下推出各項措施，包括電子支付機構認證方式可採用手機指紋辨識等，目標行動支付普及率於2025年達9成。

顧立雄昨受邀出席「Hami Wallet行動支付記者會」表示，行政院已將行動支付發展列為重要政策，行動支付屬於電子支付的一種，為加速電子支付及行動支付的發展，金管會已成立工作小組，整合相關部會及業者力量，朝「法規滾動檢討」、「發展多元化支付工具」及「拓展通路運用」3大主軸積極辦理。

金管會原本擬訂電子支付占整體支付比重於2020年達到52%，但行政院擬出2025年行動支付使用率90%。顧立雄直言，「這是mission impossible（不可能的任務）」，但看過電影或影集就知道，任務雖然艱困，男主角都能夠完成；因此，推廣行動支付雖有一定難度，但有信心達成。另外，財金資訊公司推出的行動支付品牌「台灣Pay」，正式定位為「國家級支付品牌」，並首度邀請藝人蔡振南、盧廣仲代言，期望能給民眾新品牌形象。

財金公司採用雲端科技HCE及代碼化技術，協助金融機構將金融卡導入手機發展「台灣Pay」，試圖在各大行動支付品牌爭相搶綁信用卡的同時，以金融卡搶下另一片市場。為提升金融卡用戶綁定使用「台灣Pay」意願，持續提供各項優惠，包括「P2P付款收款免手續費」、「繳納地價稅優惠」、「台灣Pay」綁定金融卡交易優惠、「QR Code購物、轉帳、繳費」抽獎等。