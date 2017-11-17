萬事達卡、中華電合作 Hami Wallet升級

2017-11-17

〔記者李靚慧／台北報導〕萬事達卡昨宣布與中華電信聯手，將Hami Wallet電子錢包升級，不僅是全球第一個採用萬事達卡雲端支付服務的電子錢包，更是亞太區首家使用萬事達卡Token代碼化技術的電信業者；由於聯邦銀行等3家銀行、一卡通、Pi行動錢包等業者均已進入此平台，只要綁定特定聯名信用卡，就可為交通票證自動加值。

國內行動支付市場競爭激烈，在國際三大Pay陸續上線後，競爭更加白熱化，電信業者也積極拓展電子錢包業務。萬事達卡指出，中華電信先前推出的Hami Wallet，雖可綁定電子票證，但無法自動加值，與萬事達卡聯手推出2.0升級版的Hami Wallet後，民眾只要有Android系統、具備NFC功能的手機，下載Hami Wallet並綁定聯邦銀、中信銀或玉山銀的一卡通或icash票證聯名卡後，就可線上加值。

聯邦銀說明，只要在Hami Wallet綁定聯邦銀一卡通聯名卡，搭乘捷運、公車、台鐵、高鐵等，都可感應支付，餘額不足時還可以信用卡自動加值。聯邦銀指出，今年底前，每週五以Hami Wallet感應搭乘北高捷運免費；明年1月底前，以Hami Wallet感應支付任一筆不限金額的消費，可獲得100元刷卡金，自動加值累積2次，還能獲得威秀電影票1張。

由於Hami Wallet是採用萬事達卡開發者平台，除了第一波上線的3家銀行外，還會有其他銀行陸續加入。中華電信指出，目前Hami Wallet綁定用戶約60萬戶，今年底可達80萬戶，預估明年底可達200萬戶。