新北市新建案公設比32%創高

2017-11-17

〔記者徐義平／台北報導〕即使面臨房價修正階段，少數建商為維持利潤，仍持續推出高公設比建案。根據《住展》雜誌調查，北市連續9年新建案公設比超過3成，新北市連續5年公設比沒有低過3成，今年更達32%，為調查以來新高。

《住展》雜誌調查，今年北市新建案平均公設比約33.9%，較去年微減0.4%；新北市新建案平均公設比約32%，略增0.5%。以目前北市新建案每坪均價約83萬元、新北市每坪均價約40萬元估算，若購買50坪住宅，北市1戶約6806萬元、新北市1戶約2000萬元，但扣除公設比與附屬建物，主建物（室內）坪數僅購入面積的50-55%，等於北市超過3000萬元、新北市有1000萬元的購屋金額是買進使用率不高的虛坪。

若以主建物坪數回推，北市新建案每實坪平均高達150-166萬元，新北市每實坪平均72-80萬元。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，目前房價跌勢比地價快，少數建商為維持利潤，即使建案售價調降，實際上卻提高公設比。例如，北市1新建案基地面積與周邊中古7層樓華廈差不多，但華廈公設比低於30%，新建案公設比卻突破4成。

根據《住展》雜誌資料，北市自2009年公設比便突破3成、約31.6%，之後一路走高，2014年達到最高34.5%，目前維持34%上下。新北市新建案平均公設比在2009-2012年維持3成以下，2013年突破3成、約30.9%，之後便沒低過3成，今年更達32%。

何世昌建議，如果在意室內坪數大小，買房時不要只看公設比，還得把附屬建物坪數納入考量，或者單純比較主建物面積即可；因為公設比較低的房子，可能陽台、雨遮做得很大，室內面積不見得較多。