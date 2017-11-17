一張機票破18年欠稅案 國稅局追回千萬元

2017-11-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕國稅局憑1張機票，破了18年的欠稅案！

高雄1欠稅大戶，1999年欠下900多萬元贈與稅，10多年來查不到名下財產可清償欠稅，加計滯納金及利息共欠繳1400多萬元，眼看「租稅大赦」期限將到，國稅局不死心重新清查，終於憑著欠稅大戶出境機票，查出其同居女友及一系列脫產行為，並循線發現其隱匿資產，終於追回欠稅。

高雄國稅局表示，該欠稅大戶1999年移轉公司股票給兄嫂，卻未繳納贈與稅900多萬元，因而被移送執行，之後謊稱是兄嫂偽造文書，沒有移轉股票，獲得暫緩執行機會。不過，國稅局追查時發現，確實有移轉股票行為，但2005年再移送執行時，名下已無財產可追查。

追稅期限到期前查獲

由於該案為2007年3月5日前移送執行的舊案，追稅期限即將到期，國稅局重新清查，結果發現該欠稅大戶2013至2014年往來新加坡、香港10多次，出境天數高達71天，明顯異常。

國稅局進一步追查機票的刷卡人，發現欠稅人有1名同居女友，兩人不僅曾一起開公司，2001年還有一筆土地買賣（公告現值1700萬元），女友雖稱土地是欠稅人因為清償債務而移轉，但經查不實，國稅局因此向女友提起訴訟，要求女友支付欠稅人購買土地價金，欠稅人便可用此筆資金清償欠稅。

高雄國稅局表示，欠稅人明顯有隱匿財產行為，如移轉名下房屋給前妻、女友等，因而將其管收3個月，但他仍不願繳稅，用「不知道」、「忘記了」等詞推託，直到被查出鉅額壽險保單，威脅要強制中止解約用以繳稅，他才心不甘情不願將保單拿去質借，清償千萬元。國稅局表示，該案目前僅剩400多萬元利息、滯納金未繳，有信心可全數徵起。