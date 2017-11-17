樂陞拆售產品線 辣椒有意拿授權

2017-11-17

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞股票10月9日下櫃，樂陞持有75%股權的樂美館今（17）日也將停止興櫃交易，樂陞代理董事長何嘉興、董事丁萬鳴相繼辭任，除人在看守所延押的董事長許金龍外，可說是群龍無首，市場傳出樂陞為了能繼續營運，開始分拆出售「值錢」的產品線；外傳辣椒（4946）擬以子公司碩辣椒取得樂陞《真．三國無雙 斬》開發相關授權並移轉研發團隊，辣椒僅低調表示「董事會尚未通過」，但樂陞則透露「已簽署意向書」。

據了解，樂陞手中持有的樂美館75%股權全數抵押給向上國際集團，由於還不出錢來，嚴格來說樂美館已是向上國際集團的子公司，與樂陞再無關係；而怡客、一之鄉也繼續求售中，但買主就算想談，除非進看守所找許金龍，否則也找不到能作主的人。

而由於與新北市政府的租約爭議，新北市政府大動作扣押樂陞的銀行存款，樂陞則表示，10月、11月都有正常發放員工薪水，目前尚無欠薪，只不過營運資金相當吃緊，此時，辣椒若取得《真．三國無雙 斬》開發相關授權，此舉至少能解樂陞資金調度的燃眉之急，人在看守所的許金龍也只能點頭。

據了解，樂陞目前除《真．三國無雙 斬》外，手中還有4個專案在研發，若真的順利出售，當然能挹注營運資金、讓樂陞繼續撐下去；市場人士表示，要買這款遊戲表面看起來簡單，但事實上沒那麼容易，《真．三國無雙 斬》由日本光榮特庫摩（KOEI TECMO GAMES）IP授權給樂陞開發及發行，樂陞又再把除日本及中國以外的營運權，授權給韓國的納克森（Nexon），想拿下這個遊戲，不僅要和日本光榮特庫摩談、還得跟韓國納克森談，不是一般人能拿下來的。

據了解，《真．三國無雙 斬》在台港澳上市後表現相當不錯，但中國、日本、東南亞、歐美等其他地區都還沒上市，被公認為「很有潛力獲利的遊戲」；法人認為，若這樁交易順利，對樂陞來說取得資金換取轉圜空間，對辣椒來說取得營收與獲利機會，未嘗不是雙贏。