小個子史素珍 跨出台灣資安一大步

2017-11-17

記者陳炳宏/專訪

「想要做什麼，就是堅持不放棄」，這是帶領關貿網路公司技術長史素珍跨過無數人生關卡的握拳信念。

關貿網路昨天宣佈推出「資安天網防禦SDS」的資安服務，在記者會上說明資安資源共享的區域聯防概念時，只見講臺後面一個臉幾乎快被遮住的小個子，鉅細靡遺講解如何集結各國際資安大廠達成嚴密防護網，這位罹患小兒麻痺的小個子史素珍，正是資安天網防禦幕後功不可沒的推手。

一歲多得到小兒麻痺，史素珍從小行動不便，個性好強的她，反而培養出獨立個性，但升上中學後卻差點放棄學業。史素珍說，基隆的學校多在山上，她只好遷戶口，轉到不那麼高學校，讓自己上學方便。

結果上學第一天碰到下大雨、颳大風，媽媽請的娃娃車花了半個多小時才將史素珍送到學校，而且娃娃車第二天就不來了。回憶至此，史素珍哽咽著說，那時候有一點想放棄，但後來同學不斷鼓勵，她才鼓起勇氣繼續完成學業，史素珍說，當時如果放棄，那她的人生鐵定整個改觀。

交大管理科系畢業後，史素珍曾到竹科國家實驗室上班，面對寬廣的園區，機車是最適合的交通工具，但剛學會時操控不熟，有次載同事下班，在路上遇到凸起障礙急煞車，結果整個翻車。史素珍說：「後來同事好心要載我上班，但我想如果放棄騎車，我可能再也不會騎了，那以後怎行動？」

面對越來越多金融資安事件，每天不間斷的駭客攻擊，身為技術長，史素珍不但要扛起關貿網路的資安重擔，現在還要幫上市、上櫃的大企業客戶資安把關。本身主導開發電子發票、電子報稅系統，她說，很多資訊人員都害怕學不完、跟不上，而得了資訊焦慮症。

帶著9個有牌（白帽駭客認證CEH）的白帽駭客，包括營運監控超過40人的資安團隊，一堆國際資安設備，史素珍說，現在沒人知道要買多少東西才能高枕無憂，所以透過「資安天網防禦」新服務，運用資源共享的概念，讓大家做最精進的投資，達到有效防禦。