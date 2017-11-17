關貿網路攜手調查局 打造資安防駭國家隊

2017-11-17

〔記者廖千瑩／台北報導〕從去年以來，國內陸續發生一銀ATM盜領案、遠銀遭駭案等，網路犯罪風險不斷攀升，金融機構遭威脅更是嚴重；關貿網路（6183）昨宣佈攜手調查局、兆豐產險，打造資安防駭首支國家隊，關貿網路並發表「資安天網防禦」新服務，透過全新資訊安全防禦網，提供企業防駭保障。

財政部次長吳自心表示，關貿網路此次資安聯防，對公股行庫提升系統資訊安全，將有很大幫助。關貿網路董事長許建隆則說，這是國內資安聯防首支國家隊，將建構事前防禦、事中調查、事後理賠的全方位服務，希望朝穩定國內金融與企業運作秩序目標邁進。

許建隆說，關貿網路已成立21年，服務近4萬家民間企業與政府機關，除了既有的通關業務外，也亟思轉型朝資安軟體服務邁進；隨著台灣資安市場每年以超過10%複合成長率成長，資策會預估明年資安市場會達到469億元規模，關貿網路將協助國內金融機構與企業建構資安防護。

關貿網路昨也發表資安天網防禦系統，這套系統可提供包括資安監控、分析、預警、通報、應變、對策及保險等整體資安服務，由關貿網路扮演生態系核心防護角色，與國內外ISAC（資訊分享與分析中心）及CERT（資安緊急應變小組）進行情資交換及應變處置，並打造人工智慧情境感知分析引擎，找出異常的駭客活動。

兆豐產險董事長梁正德指出，兆豐產險今年8月已完成「電子商務及資料保障責任保險」的保單備查，不僅提供了企業在遭受資安事件後所面臨的第三人求償責任保險，還包含企業需要支付的贖金、營業中斷損失、事件調查費用、相關危機處理費用，以協助承擔企業所面臨的相關風險。