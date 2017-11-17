美超商拉警報 無人商店Amazon Go 將開張

2017-11-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國便利超商要開始拉警報了！電商鉅子亞馬遜試驗性的無人便利商店Amazon Go準備要在西雅圖市中心開張，讓消費者只要走進店裡、挑選物品，演算法系統就會自動記下，在你離開時於亞馬遜帳戶自動結帳扣款，消費者直接走出店門即可，完全不用排隊等著付錢；此新零售概念未來恐將進一步衝擊傳統零售商經營。

Amazon Go超商面積約1800平方英尺（約50.6坪），過去1年來亞馬遜一直在測試其感測器、如同自駕車般的電腦視覺和深度學習演算法等科技；現在，這項「拿了就走（just walk out）」技術大幅改善，且趨近可公開的程度。

彭博報導，亞馬遜此新零售概念準備在年底假期購物季推出的一個跡象是，Amazon Go團隊徵人項目從需要讓平台更完善的工程師和研究科學家，轉到營建工程經理和行銷人員，後者意味著興建商店和向消費者推廣的工作。

彭博指出，該無人商店主要依賴手機APP（應用軟體）和類似自駕車運作的感測辨識技術，可分辨「誰在買什麼」，代表亞馬遜改變實體商店購物經驗的宏大企圖：盼透過消除結帳排隊，來節省消費者時間，提升該公司一向彰顯的「便利」功能。

知情人士指出，光顧Amazon Go的消費者在進入這家無人店裡時，將對著入口攝影機掃描本身的手機，各排貨架上許多感測器會辨識出哪些物品被移動、誰移動了物品，無需在物品上嵌入如射頻晶片的追蹤裝置。

不過，Amazon Go正式營業前仍有一些問題需要解決，例如，群體客戶結帳的準確性還有待加強。未來若經營順利，亞馬遜擴大服務圈、接觸更多消費族群，傳統便利商店業者如未跟上腳步，恐面臨新一波衝擊。