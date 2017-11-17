踢走全家 統一超商入主松機國內線商場

2017-11-17

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）打敗全家（5903）拿下松山機場國內線商場3年的經營權，斥資逾2000萬元打造全新的商場，預計1年可創造逾1億元營收。

砸2000萬元改頭換面 可望年創上億商機

松山機場1年國內外往返旅客高達720萬人次，國內線商場原先由全家便利商店和金車伯朗咖啡標下經營權。統一超商原本經營的國際線商場則於今年9月合約到期，8月重新競標，統一超商和新東陽評比同分，最後抽籤決定，統一超商飲恨。

國內線商場半年前租約也到期，統一超商加入競標，這次則成功擠下全家，拿下松山機場國內線1至3樓管制區外商場經營權，統一超商以「松機啟航．藝遊味境」為主題全面重新規劃，引進7-ELEVEN、復興航棧輕食餐飲、順成蛋糕、摩斯漢堡、Cairshop飛機店，裕珍馨、東方水姑娘、雪之戀等伴手禮品牌，同時導入博客來未來書店，結合人臉辨識依旅客年紀和性別推薦書單。

統一超商營運群協理林啟昌表示，自2003年起以商場經營模式參與政府以及民間各地商場規劃，包括交通轉運站、機場、醫療院所、風景區及企業廠辦5大類；至今在全台已標下47個商場經營權，去年累計服務超過5500萬人次，1年創造約40億元營收規模，今年全台47個商場服務人次將衝破6073萬人。

另外，今年12月桃園國際機場第2航廈商場將開放競標，高速公路泰安、關西，以及中壢+湖口休息站商場營運的合約到期，也將重新招標，預料將再引爆另一波競標大戰。