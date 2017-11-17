併購帶動封測業後 長華董座：中國將併購材料廠

2017-11-17

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國對外併購封測廠，帶動封測產業成為全球封測業成長最快速國家，長華集團董事長黃嘉能預告，中國半導體業繼對外併購封測廠之外，併購材料廠也快發生了。

黃嘉能指出，中國市場大，政策補助又有錢，儼然半導體業很有「錢途」，繼對外併購封測廠後，對外併購材料廠也快發生了，他說，材料產值雖不高，但卻最重要，台灣半導體業材料多數對外採購，以中國要發展自主性的供應鏈決心來看，絕對會對外併購材料廠。

根據工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）預估，中國IC封測業今年產值約為1750億人民幣、年成長11.9%，相較台灣產值可望達4770億元、年成長僅2.8%為高。

IEK分析，中國江蘇長電前年併購新加坡的星科金朋，華天科技與通富微電也分別併購美國FCI、AMD，補強高階封測技術的不足，也擴大營運規模，帶動去年營收顯著成長，長電營收年增42%、華天則達34.9%。

長華集團旗下的長華科（6548）今年3月也併購日本住礦旗下導線架部門SHAP約7成股權，一躍成為全球第4大導線架廠，且半導體相關產品高占營收逾9成。併購加上整頓，長華科今年前3季營收累計達44.05億元，年增11.7倍，每股盈餘8.77元。