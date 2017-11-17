紫光覬覦矽品蘇州廠 日矽合再遭中技術卡關

2017-11-17

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠日月光（2311）與矽品（2325）原本預計今年12月31日前完成換股與共組控股公司，但中國商務部二度立案延長審查迄今仍未通過，封測業界傳出中國紫光覬覦投資入股技術高又獲利的矽品蘇州廠，卡在投資喬不定而遲遲未有結果，增添日矽今年底前合併成局的變數。

日月光與矽品於去年6月30日簽署共同轉換股份協議，雙方約定今年12月31日前完成換股與共組控股公司。結合案須取得台灣、美國與中國的核准才能成立，台灣公平交易委員會、美國聯邦貿易委員會都已同意日矽結合，僅中國商務部遲遲沒有結果。

日月光、矽品冷處理

日矽於去年8月間向中國商務部提出申請，今年6月上旬，中國商務部以「需要更多時間審查」為由，要求日矽案撤件並重新申請立案，但眼看期限將到，延長審查至今仍未見具體進展。

紫光要過半股權 矽品不肯

封測業界近期盛傳，紫光投資入股台灣矽品不成，改覬覦矽品的蘇州廠，主要因矽品蘇州3座廠區除了傳統打線封裝產能之外，還擁有覆晶封裝等較高層次技術，客戶包括海思與展訊等當地IC設計客戶，稼動率高且已獲利，營運與技術獲紫光青睞，但紫光有意比照南茂上海廠，欲取得過半股權與主導，矽品不願意。

日月光與矽品對中國商務部審查案均低調以對，日月光營運長吳田玉說「不評論」，矽品對業界傳聞也不回應。封測業界則認為，中國故意技術卡關，應該跟兩岸關係冰凍、中國不欲「台灣隊」的日矽合坐大，這將不利「中國隊」擴張版圖，另也希望以投資來換取日矽合的准駁，刁難意圖濃厚。