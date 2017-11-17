微利恐變虧損 業者意願低

2017-11-17

〔記者張慧雯／台北報導〕經濟部宣布「綠能屋頂全民參與」細部計畫，太陽能光電設備商大嘆「政策『走精』太嚴重」，光是實收資本額要兩億元以上，全台四百多家業者只剩十多家廠商有資格，「就算有資格承攬，微利可能變虧損，也沒意願要做！」

2億資本門檻 僅10多家達標

根據經濟部規劃，要參與全民綠能屋頂計畫的太陽能光電設備商，實收資本額得兩億元以上、設置實績達到五千KW（瓩），再經過地方政府評選分數達到八十分以上（以回饋金高低作為遴選標準），且每年還要回饋屋主至少十％、回饋地方政府及社區至少三％，合計十三％。

業者直言，光是資本額限制兩億元，全台四百多家設備商能夠參與只剩下十多家，還要每年回饋十三％，讓民眾幾乎不用繳電費、地方政府還有回饋金可拿，試問廠商投入設備、維護，甚至因戶數眾多得成立客服中心、維修中心，為了怕被破壞還得安裝監視器等，多出來的成本比想像還多，不如直接做地面型電站，何必這麼麻煩？

還有業者分析，地面型電站租金每年約占電價收入的八％到十％，但小型屋頂太陽能建造價格高，得更有效率做法，必須一區一區分，若同一個里給兩家來做，難有經濟規模，加上金融機構配合融資，要做帳單回饋等工作，光是這麼多戶後台文書作業，就是不可控成本，「若真的要做，也僅有微利可圖，沒控管好的話，虧本機率更大！」