地方政府整合 中南部意願高

2017-11-17

里長伯來協調 拚60萬戶裝置

〔記者黃佩君、林菁樺／台北報導〕經濟部推出綠能屋頂方案適用優惠躉購費率，由地方政府肩負整合角色，並可獲得三％回饋，預計前半年將有三縣市優先投入。能源局長林全能表示，近期已拜會不少縣市，包括嘉義、台中、台南都有很強意願，彰化、雲林也有興趣，都表示可透過里長等整合社區；根據能源局推算，若要達到二○二○年的二GW建置目標，以每區五千戶計算，得整合六十萬戶、四百區的民眾來共襄盛舉。

經濟部推出方案，由地方政府擔任整合屋頂角色，一次整合上千戶以達到規模經濟。林全能說，會先行篩選出三個縣市作為指標，在方案公告日起半年內優先投入，每縣市整合一千戶；經試算，經濟規模是一次能整合五十MW場域，以每戶三十坪、十KW計算，一次得要整合五千戶，數量的確較多，試驗階段每次整合一千戶，可先達到示範效果。

林全能說，拜會地方政府後，感覺大家確有做法與信心來回應政策，如嘉義市長涂醒哲就說可會同區里來做整合，讓里長及區長扮演更多角色，地方政府也會把三％回饋給基層，有誘因可結合更多方參與。

北部日照少 躉購費率有加成

因綠能屋頂方案還涉及違建加強及市容美化，雙北市成指標。林全能表示，目前尚未與台北市、新北市談過，另一個會影響北部參與意願的是日照較少，但他知道雙北市有一些興趣，未來會一一拜訪各縣市，希望全台各縣市都有機會參與。

能源局組長陳崇憲說明，目前躉購費率因北部日照較少者有加成，以今年費率為例，北北基、桃竹苗、宜花的躉購費率加成十五％，再加計採用高效能模組的加成六％，北部地區費率至少以加成廿一％起跳，且綠能屋頂政策有優惠加成，有一定裝設誘因。