綠能屋頂拍板 住戶零出資 可打平電費

2017-11-17

能源局舉例 30坪住家屋頂 月回饋674元 等同330度電費

〔記者林菁樺、黃佩君／台北報導〕公布時程一再延宕的「綠能屋頂全民參與」計畫終拍板！經濟部昨確定採民眾零出資、政府零補助原則，地方政府須擔任平台角色，遴選適當營運商；而營運商須回饋民眾至少十％的躉購費率、地方政府則為三％。能源局表示，三十坪住家屋頂每個月可獲得六七四元回饋，等同免繳電費，且可持續廿年。

根據能源局規劃，綠能屋頂方案可適用優惠躉購費率，以屋頂完工年度計價維持廿年不變，但電力要優先自用，剩餘電力才適用躉購。若以一般家戶三十坪屋頂、設置十瓩計算，每月約可獲得六七四元回饋，與三三○度小家戶電費幾乎相當；經濟部長沈榮津表示，「透過此機制，形同可不必繳電費。」

能源局長林全能表示，明年度躉購費率十二月才會正式出爐。由於公布二十KW以下的屋頂型費率遭大砍一成至每度五．四元，外界質疑不利政策推動，林全能表示將會有所修正；據了解，費率有望維持在每度六元上下，加上綠能屋頂方案加成，可再提高誘因。

新版綠能屋頂方案地方政府扮演吃重整合角色，需清點區域內可設置容量，及遴選營運商。能源局建議每區至少五十MW、約五千戶，以形成規模經濟，預計下個月公告遴選細節。

經濟部長沈榮津表示，二○二五年再生能源比例須達兩成，其中太陽能屋頂型尚有二GW需建置，透過此計畫，可提早五年至二○二○年就先達標。

在二○二○年完成建置後，預計每年躉購費率增加成本約一百五十億元，是否會轉嫁至電費？沈榮津解釋，屋頂太陽能發電可大量供應尖峰用電，省下每度高達十元的燃油發電成本，因此整體電費成本不會提高。

頂加未逾4.5公尺 不需雜照

外界也關心違建加蓋部分，內政部也將啟動修法放寬雜照限制，修正「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」。未來屋頂加蓋未超過四．五公尺以上，不需申請雜照，可望縮短流程半年至一年，預計明年上路。

而違章建築增建太陽光電，無論是結構分立型、結構共構及直接鋪設等四種類別均合法，在技師簽證結構安全後均可設置太陽光電；但屋頂避難平台、建築違章樓層達兩樓以上、影響公共安全者，仍不可設置。