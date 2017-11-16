人民幣存款餘額 創27月新高

2017-11-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕隨著人民幣匯率回穩，台灣人民幣存款餘額續增，其中外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額回到2015年8月中國啟動匯改前水準；不過，國際金融業務分行（OBU）卻改寫逾4年新低，「內（DBU）熱外（OBU）冷」的趨勢越來越明顯。

中央銀行昨公布10月底DBU人民幣存款餘額（含可轉讓定存單）為2830.89億人民幣，連續5個月增加，創2015年7月以來新高，較9月增加24.88億元；OBU則是312.16億人民幣，連續4個月下降，改寫2013年9月以來新低，月減10.03億元。

由於DBU增額大於OBU減額，10月底DBU及OBU人民幣存款餘額共3143.05億人民幣，連續6個月上揚，並創19個月新高，月增14.85億元，且連3月站上3100億元關卡。

央行官員表示，DBU和OBU走勢不一，主因客戶組成和交易型態不同，OBU以境外台商客戶為主，存款餘額可能涉及不同幣別轉換、貨物貿易需求以及資金調度等。

「DBU帶有基本盤的味道！」央行官員說，DBU客戶以本土法人與自然人為主，在人民幣存款中，企業戶約占6成，自然人約4成；10月DBU餘額增加，以企業增額較明顯，自然人也有增持，但比較少量。

央行官員指出，隨著人民幣回穩，投資人選擇外幣的考量因素中，可能調降匯率波動變數的權重，轉而關注利率高低、資金調度等；至於人民幣存款餘額是否站穩3100億人民幣，則要再觀察。

根據統計，全球最大境外人民幣市場香港9月底人民幣存款餘額為5355億人民幣，月增27億元；新加坡6月底為1380億元，季增110億元；南韓9月底為68億元，月增2億元。