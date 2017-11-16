美聯準會副主席 川普考慮安聯經濟顧問

2017-11-16

〔編譯王惠慧／綜合報導〕外電報導，美國總統川普考慮任命安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）出任聯準會（Fed）副主席。財經媒體CNBC引述消息來源指出，物色人選的過程才剛剛開始，且不太可能在今年內公布。

伊爾艾朗曾擔任安聯資產管理旗下太平洋投資管理公司（PIMCO）執行長，目前為安聯集團的首席經濟顧問。Evercore ISI經濟學家古哈（Krishna Guha）形容，伊爾艾朗在貨幣政策上或為「稍微傾向鷹派」，很可能支持Fed縮表計畫加速進行，若伊爾艾朗加入參與政策辯論，能為Fed帶來先前缺乏的全球視角。

古哈指出，其他被白宮考慮的人選，包括前小布希總統經濟顧問委員會主席、哥倫比亞大學商學院院長胡巴德（Glenn Hubbard）、以及舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）。

聯準會副主席費雪（Stanley Fischer）今年9月向川普遞出辭呈，因個人因素在今年10月任期屆滿前就離職；現年73歲的費雪於2014年被前總統歐巴馬任命為Fed副主席，原本的任期到2018年6月。

由於Fed主席葉倫任期將在明年2月結束，川普日前已提名Fed理事鮑爾（Jerome Powell）接任；儘管川普多次公開讚美葉倫的表現優秀，但仍打破過去慣例，未提名現任主席續任。鮑爾曾投身法界和銀行界，即將成為歷來最富有的Fed主席，其任命還需經參議院同意。