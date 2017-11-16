明年景氣內熱外溫 國人會較有感

2017-11-16

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟研究院昨舉行景氣趨勢研討會，預估明年經濟成長率2.3%，低於今年的預測值2.5%。不過，台經院強調，明年台灣景氣將轉為「內熱外溫」，民間消費與民間投資將比今年好，受惠於內需回升，「反而讓國人比較有感」。

台經院將我國2017年GDP（國內生產毛額）成長率，由上次預估的2.08%上修至2.5%，這也是台經院三度上修今年GDP ，代表今年GDP「保2」沒問題。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近3年台灣經濟漸入佳境，受惠於全球貿易擴張、出口力道成長，使得各機構上修今年GDP；不過，由於內需低迷，對國人來說，景氣就像是「外強中乾」，猶如「沒有蟹黃的大閘蟹」，雖然肉多，民眾卻吃不到蟹黃，對景氣復甦無感。

台經院並表示，明年出口動能放緩，加上比較基期因素，預估2018年GDP成長2.3%，略低於今年的2.5%。

不過，孫明德說：「明年的景氣，就像可以吃得到蟹黃的大閘蟹，民眾反而比較有感。」他表示，雖然明年GDP略低於今年，但內需可望提升，由於政府積極推動加薪，並將公務員薪水調高，部分企業也宣布調薪，所得能夠改善，才有辦法提高民間消費。

另外，像觀光業與零售業等，今年已經陷入谷底，明年可望回溫。換言之，雖然明年GDP沒有比今年高，但因明年經濟成長力道來自內需，會讓國人對景氣復甦比較有感。