中國打壓無損台灣經濟 我多項指標排亞太前段班

2017-11-16

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《富比世》雜誌網站報導，台灣是亞太最重要經濟體之一，但因中國阻撓，遭亞太經合會（APEC）等國際經濟組織邊緣化，但這無損於台灣經濟，從多種經濟指標來衡量，台灣在亞太國家均位居中前段班。

報導指出，在中國的阻撓下，台灣總統蔡英文無法出席本月在越南舉行的APEC領袖高峰會，只能派中國可以接受的親民黨主席宋楚瑜代表出席，中國國家主席習近平還警告日本首相安倍晉三，不要與宋楚瑜會面。儘管如此，宋楚瑜和安倍晉三依舊進行30分鐘會談，因為台灣和日本是自由民主國家，中國則不是。

報導表示，無論用GDP規模或人均GDP，用市場匯率或購買力評價（PPP）等指標，台灣是亞太地區最重要的經濟體之一。台灣人口達2350萬人，比澳洲略少，土地面積為澳洲塔斯馬尼亞島的一半，但在APEC 21個會員國中，台灣是第10大經濟體，以購買力平價（PPP）計算後的人均GDP，台灣更名列第6。

由於中國的阻撓，台灣也不能加入東協10國加中國、日本和南韓的合作機制（簡稱東協加3），但似乎無損台灣的經濟，以購買力平價（PPP）計算後的人均GDP，台灣甚至超越中國、日本和南韓。目前台灣的人均所得為中國的3倍，早已躋身為先進工業經濟體的地位。

報導指出，即使台灣有如此的經濟成就與和平的外交關係，卻因中國的敵意，被排除在區域經濟結盟的過程中；除非未來中國出現真正的民主，否則台灣可能依舊被鎖在亞洲經濟外交的邊陲。