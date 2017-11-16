泰山Q3擺脫虧損 漳州廠是最大包袱

2017-11-16

〔記者楊雅民／台北報導〕泰山（1218）昨日舉行28年來首次法說會，董事長詹逸宏和總經理詹景超皆未出席，上場代打的泰山副總雷松清表示，目前油脂、飲料、點心類等生產線稼動率皆樂觀，最大的包袱是中國漳州廠。

雷松清表示，泰山第3季營收22.25億元，較去年同期微衰3.5%，但稅後淨利受惠於處分中國昆山泰山股權，認列約9000萬元處分利益，第3季稅後淨利達3.04億元，EPS0.89元，較去年同期倍增，並擺脫連3季虧損。

累計前3季營收達58.53億元，較去年同期61.55億元減少3.02億元，主要是漳州廠含匯率因素營收掉了約2成；前3季稅後淨利約3億元，年增近1成，EPS為0.88元。

雷松清指出，泰山結束了毛利較差的畜產飼料銷售後，過去5年來毛利率從2013年的12.3%，成長至目前的18%，今年第3季單季毛利率更衝上20.63%；淨利率則由負1.3%翻轉至目前的5.1%。

泰山漳州廠去年營收達8億元，因為固定費用偏高，遲遲難以賺錢，泰山現在營運「問題最大的是這一塊」，去年一次性提列2億元損失，今年第4季若沒有意外的話，有機會接近損益兩平。

至於泰山申報發行1.47億股現金增資籌資案，預計募集約24億元資金，有9億多元將用於擴充新的生產線及改善現有設備，其餘資金將償還銀行借款，把過去投資效益不彰的包袱替換掉。