Q3獲利大成長 永豐餘、華紙吐怨氣

2017-11-16

〔記者李靚慧／台北報導〕永豐餘投控（1907）因旗下工紙、漿紙等事業群獲利轉佳，今年前3季營收、獲利擺脫衰退陰霾大幅成長，第3季每股盈餘0.64元，更是2009年以來單季新高。旗下華紙（1905）同樣受惠於國際紙漿價格上揚，紙品市場需求穩健，第3季營收季增6.7%、年增6.2%，創歷史次高紀錄。

永豐餘、華紙昨舉行法說會，永豐餘第3季合併營收174.66億元、年增12.2%，是單季營收的歷史新高，主因為國際漿價上揚、市場需求穩健，使漿紙事業群營收年增2.7%，工紙紙器事業群營收較去年同期大增31.4%。

永豐餘指出，中國、台灣工紙紙器需求旺盛，國際短纖漿價回升，使漿紙事業群營業利益倍增，使Q3毛利率達17.35%、營業利益率4.2%，優於去年同期。再加上轉投資事業元太獲利上揚又有4.12億元股利收入，第3季歸屬業主稅後營收10.67億元、季增1.13倍、年增2.02倍，每股盈餘0.64元，是自2009年以來、近7年半單季新高。

旗下華紙前3季營收165.5億元，年增2.2%；每股盈餘0.43元，較去年同期增加105%；營業毛利率與營業淨利率分別為9.9、3.1%。前3季稅後淨利歸屬於母公司4.69億元、年增98.3%。

總計永豐餘前3季合併營收488.07億元、年增5.2%，累計前3季每股稅後淨利為0.92元。